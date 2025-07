El PP carga por primera vez contra la estrategia de Camps: «No es el momento y solo habla de lo que quiere ser»

El síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, se ha consolidado como uno de los responsables cuya labor sale más reforzada tras el cónclave de los ... populares del pasado fin de semana. De hecho, es uno de los últimos nombramientos del nuevo comité ejecutivo nacional del PP. «Creo que en esta ocasión se ha reflejado la tarea de la reconstrucción», ha indicado respecto a estas incorporaciones. También la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, integra este órgano de dirección.

Pérez Llorca ha querido destacar la «normalidad» del congreso y ha señalado que el nombramiento de Miguel Tellado como secretario general refuerza también la posición del PP valenciano. «Hemos recibido soporte y ánimos de todos», ha manifestado durante una entrevista en Les Notícies del Matí.

Uno de los asuntos recurrentes en el PP valenciano es el futuro del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. El exlíder mantiene su intensa agenda de actos públicos con militantes en un momento de máxima debilidad del presidente Mazón. «Camps ha sido maltratado por la izquierda. Nadie merece el trato que ha sufrido. La izquierda no le ha pedido perdón», comenzó. Pero, a continuación, afirmó que no entiende la actitud de su compañero. «¿Se imaginan que cuando el proceso de los trajes alguien hubiera montado un movimiento dentro del partido para sustituirlo?. Me hubiera sentido indignado, la verdad».

«Camps está engañándose en los tiempos. Hay que saber medir los tiempos. Me parece perfecto que haga reuniones, eso demuestra que el partido está vivo». Pero, Pérez Llorca cree que esta posición, ahora, no beneficia al colectivo. «No es el momento. Él habla de lo que quiere ser, de lo personal y lo orgánico. Pero desde el PP pensamos en la reconstrucción, en mejorar, en aquellos que lo han perdido. Prefiero estar en la corriente para todos, en la globalidad y no en la corriente que solo piensa en el bienestar de una persona en concreto», ha insistido en la televisión pública.

El dirigente popular considera que Camps, «al que le tengo un gran respeto», dispone de todo el derecho a presentarse a dirigir el PP de la Comunitat. «Es un valor que tiene el partido». Sin embargo, lamenta la estrategia actual. «Camps tiene experiencia para saber medir los momentos».

No ha querido pronunciarse de manera taxativa acerca de una posible candidatura de Mazón a presidir la Generalitat en las próximas elecciones. «Él ligó su futuro a la reconstrucción y solo piensa en eso. Miren las cosas que han pasado en dos años...». La siguiente pregunta parecía evidente. ¿«Usted le sustituiría?. Descartó cualquier tipo de especulación: »No es el momento«. El líder popular, por otra parte, criticó la falta de colaboración del Gobierno central en las tareas de reconstrucción. Confía, no obstante, en un Gobierno de Feijóo para impulsar definitivamente este proyecto.