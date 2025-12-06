Los barones del PP afrontan el ciclo electoral determinados a «no arrodillarse» ante Vox

La campaña en Extremadura y, en especial, el aviso de Vox sobre su exigencia de un posible relevo de María Guardiola si las negociaciones postelectorales ... se atascan se colaron ayer en todos los corrillos con periodistas en los que había un dirigente del PP durante la celebración en el Congreso del 47º aniversario de la Constitución. «Están jugando a cosas que parecen muy peligrosas», alertó Alberto Núñez Feijóo, quien el viernes llamó «cacique» a Santiago Abascal por su insinuación.

Con el viento demoscópico de cara, en la cúpula voxista anticipan condiciones de máximos para apoyar una eventual investidura de la candidata del PP, con quien la sintonía es nula. Aunque la victoria de Guardiola se da por descontada, e incluso se prevé una mejora sustancial de sus resultados con respecto a 2023 cuando obtuvo 28 escaños, ninguno de los sondeos conocidos hasta ahora dibuja la posibilidad de que consiga la mayoría absoluta que ansía para no volver a depender de la extrema derecha. De ahí que Abascal y su círculo presuman de tener la sartén por el mango y amenacen con que la dirigente extremeña tendrá que «pasar por el aro» si quiere ser reelegida o incluso apartada si se niega a sentarse con ellos y Feijóo quiere que el PP siga al frente de la Junta.

Pero en el partido conservador no están dispuestos a dejarse intimidar por los voxistas y en algunos territorios incluso alientan a Guardiola y a Génova a «no arrodillarse» en el ciclo electoral que se abre este 21 de diciembre y, en su caso, ir a una repetición electoral si los de Abascal se instalan en el bloqueo. «Siempre que nos arrodillamos ante Vox, nos acaba pasando factura», reflexiona un líder territorial con mando en plaza. «Si hay que repetir elecciones, se repiten», concluye otra presidenta autonómica, muy crítica con el funcionamiento de los gobiernos de coalición con la derecha radical en el pasado. «Son un auténtico desastre», asegura.

La clave estará en si Guardiola «consigue sumar más que toda la izquierda junta». Entonces, entienden en el PP, Vox no tendría nada que hacer y no se comprendería que se negase a apoyar su reelección. «Ellos verán», insiste otro presidente autonómico, que defiende llegar hasta las últimas consecuencias ante cualquier órdago de la extrema derecha, incluido una posible entrada de nuevo en el Gobierno. «Les va mejor en las encuestas cuando no gobiernan, por eso se salieron de todos el verano pasado», analiza este mismo presidente, que admite que lo que suceda en Extremadura será «muy importante» de cara al resto de comicios que están por llegar. Castilla y León abrirá las urnas en marzo y Andalucía antes del verano. Sin perder de vista a Aragón, donde suenan con fuerza los tambores electorales.

Azcón se da una semana

Su presidente, Jorge Azcón, se da «una semana» para intentar sacar adelante los Presupuestos antes de seguir los pasos de Guardiola. Para ello se sentará «de forma inminente» con la formación de Abascal para ver si hay voluntad de acuerdo. La pelota, insistió ayer ante los periodistas, está en el tejado de Vox. «Yo siempre soy optimista», aseguró Azcón, que insistió en hacer «todo lo posible» para que haya Cuentas este año. Pero si no, «lo lógico es que se convoquen elecciones» para febrero.

En lo que coinciden Feijóo y sus barones es que la formación de Abascal se equivoca al hacer campaña contra el PP y no contra el PSOE. Advierten de que «puede correr el mismo peligro que Ciudadanos» cuando quiso ocupar el hueco del partido conservador, se lanzó a por el sorpaso y acabó cayendo a los infiernos. También apuntan a Ferraz por haber creado «un monstruo» que se está alimentando de voto socialista. Prueba de ello, dicen, es que las encuestas auguran una subida del PP pero también de Vox, a cuenta de los descontentos del PSOE. «Hay mucho votante socialista que está descontento con que hayan colocado como candidato a Miguel Ángel Gallardo con la mochila que arrastra», asegura un presidente regional del PP, que cree que Sánchez no adelantará a 2026 las generales porque «necesita el control judicial» de los escándalos de corrupción.