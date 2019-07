El PP reclama a Barceló que «deje de cocinar» las listas de espera y haga públicos los datos Ana Barceló, consellera de Sanidad. / Europa Press La formación tacha de «incomprensible» la «dejación de funciones» de la Conselleria de Sanidad DANIEL GUINDO Valencia Miércoles, 17 julio 2019, 13:57

El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, José Juan Zaplana, ha pedido hoy a la Consellera de Sanidad, Ana Barceló, que «deje de cocinar las listas de espera ya y haga públicos los datos de 2019».

José Juan Zaplana ha afirmado que la consellera «lleva escondida meses para no dar a conocer el estado de las listas de espera sanitarias, porque sabe que no son positivas». El diputado ha recordado que los últimos datos conocidos son del pasado mes de diciembre y en 2019 las listas del primer trimestre debían haber salido en abril. «Pero no ha sido así, y en coincidencia con el periodo electoral, Barceló ha preferido jugar al ratón y al gato y que no se conocieran unas cifras que sabe que podían afectar mucho a su gestión y a la del Botànic», ha añadido.

Zaplana ha realizado estas valoraciones al hilo del artículo publicado hoy en el diario LAS PROVINCIAS, que recoge que Sanidad no ha incluido medidas para solventar esta problemática entre sus compromisos inmediatos, así como que sigue sin difundir las cifras de este año.

«Las listas de espera no son un fin en sí mismo, pero sí uno de los mayores indicadores que demuestran si la organización, planificación y gestión de la sanidad pública valenciana es efectiva», ha indicado José Juan Zaplana. «Por eso . No puede ser que más de 66.000 personas –con los datos de diciembre- esperen para pasar por quirófano. No puede ser que el tiempo medio de espera para ser operado sea de 115 días. No puede considerarse normal que un ciudadano pida cita para su médico de cabecera y no se la den hasta pasada una semana o que para lograr consulta con el especialista de turno pasen meses», ha indicado.

José Juan Zaplana ha criticado que «no solo es que las listas de espera no se den a conocer, sino que además la comisión mixta que evalúa los autoconciertos no se haya reunido en lo que va de año o que no se haya celebrado mesa sectorial con los sindicatos», ha señalado. «La situación es insostenible y no se soluciona con un plan de choque, porque el problema es más profundo. Hablamos de la organización del sistema ante la dejación de funciones de la Conselleria y de una absoluta falta de transparencia», ha añadido.

El portavoz de Sanidad en Les Corts ha recordado que el PPCV ha planteado un paquete de preguntas sobre las listas, interrogando sobre los datos departamento por departamento, con los tiempos de espera exactos para detectar dónde están los problemas».