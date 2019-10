Las bajas del Consell obligan a Puig a participar en el debate para investigarlo El presidente Puig, junto al director del IVF y al conseller de Hacienda / Irene Marsilla El voto del presidente será necesario en Les Corts para rechazar la comisión por la quita del IVF a la empresa en la que tiene acciones BURGUERA . Valencia Lunes, 14 octubre 2019, 00:40

El pleno de Les Corts debatirá y votará el jueves una propuesta de Ciudadanos que pide crear una comisión de investigación sobre si hay conflicto de intereses en el presidente de la Generalitat por la quita del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) al grupo editorial en el que Ximo Puig posee acciones. La propuesta pide asimismo que la comisión de investigación determine si Puig incurrió en incompatibilidades, así como las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de esas incompatibilidades. El Botánico, con sus votos, rechazará que se cree esta comisión, pero las bajas en el Consell podrían obligar a que la presencia del propio presidente en el hemiciclo se convierta en obligatoria.

Puig deberá asistir al debate porque es diputado autonómico, igual que otros seis consellers. El problema es que al menos dos de ellos no acudirán a la sesión del jueves y otra es duda. En concreto, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y el conseller de Economía, Rafa Climent, ambos diputados, se perderán el pleno porque estarán en China de viaje oficial. También el vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, y el de Política Territorial, Arcadi España, aunque ninguno de los dos tiene acta, por lo que no votan. El problema llega por la consellera de Transparencia, Rosa Pérez, que sufrió una caída en las celebraciones del 9 d'Octubre y permanece de baja con una fractura de brazo y tobillo.

Los tres grupos que sustentan el Botánico –PSPV, Compromís y Unidas Podemos– cuentan con una mayoría absoluta de 52 votos en caso de que todos sus diputados acudan a las sesiones. Dos de ellos, Oltra y Climent, no estarán seguro, por lo que la horquilla queda en 50. Si Pérez Garijo no puede acudir, la cifra quedaría en 49, frente a los 47 votos que reúne la suma de la oposición, con PPCV, Ciudadanos y Vox. El problema es que para alcanzar esa mayoría y ganar la votación, el Botánico requerirá de la presencia del principal protagonista del debate: el presidente de la Generalitat, que tiene voto, y también de la del resto de consellers con acta: Gabriela Bravo, Vicent Marzà, y Ana Barceló. Ninguno de ellos puede faltar a la votación si no quieren que se produzca un empate. Una situación sobrevenida que deja al presidente en una complicada situación, ya que deberá permanecer el hemiciclo durante el debate sobre si es necesaria la comisión de investigación que analice la quita del IVF al grupo Prensa Ibérica. La oposición quiere saber si el presidente, accionista de 'Mediterráneo' (periódico adquirido por Editorial Prensa Ibérica, EPI, a quien pertenecen también 'Levante' en Valencia e 'Información' en Alicante, podría haber incurrido en incompatibilidades por no haberse abstenido en el pleno del Consell que aprobó el decreto que permitió operaciones como esa.

El debate, que se prevé bronco, tendrá a Puig como espectador, después de haberse sometido a su sesión de control, porque su voto podría ser absolutamente necesario para descartar la investigación si la consellera de Transparencia finalmente no puede acudir, al encontrarse de baja y con problemas de movilidad, o no ha solicitado el voto telemático.

La carambola de viajes y bajas, unida al tema tan sensible que será objeto de la discusión parlamentaria vuelve a reabrir el debate acerca de la conveniencia de que los consellers mantengan su acta de diputados, ya que la ventaja en las votaciones si ellos no acuden a las sesiones podría acabar dando un susto al Botánico. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, dimitió hace semanas de su escaño para poder centrarse en la conselleria, al igual que Martínez Dalmau. En el seno de Unidas Podemos se abrió el debate para que Pérez Garijo siguiera sus pasos y dejara paso a un nuevo diputado para evitar apuros como el del jueves.