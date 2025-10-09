Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Alerta roja en el sur de Alicante por la dana Alice
Begoña Gómez Efe

La Audiencia avala la investigación por malversación contra Gómez pero ordena un único juicio con jurado

La Sección zanja que hay indicios de que la asistente de Moncloa tuvo «actuaciones del exclusivo interés personal de la esposa del presidente» , pero veta a Peinado su intención de sentar dos veces en el banquillo a la mujer de Sánchez

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:56

Comenta

La Audiencia Provincial de Madrid zanja que hay indicios suficientes de que Cristina Álvarez, la asistente de Moncloa, pudo trabajar en «actuaciones del exclusivo interés ... personal de la esposa del Presidente» al ocuparse supuestamente de la gestión del día a día de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) que codirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Y ello a pesar de cobrar un sueldo público. En una resolución que supone un fuerte espaldarazo a la investigación abierta contra ambas por el juez Juan Carlos Peinado por malversación, la Sala ampara así una de sus últimas vías en estas pesquisas y una de las líneas más polémicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las primeras tormentas descargan ya en la Comunitat: hasta 35,6 litros en una hora
  2. 2 ¿Dónde estuvo Mazón el 29-O?: el presidente responde
  3. 3 Asaltan a una mujer en su casa, atada y amordazada, y le roban medio kilo de cocaína
  4. 4 Aemet amplía el aviso naranja al litoral norte de Valencia por lluvias de 40 l/m2 por hora
  5. 5

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  6. 6 La Generalitat cancela el espectáculo de drones de esta noche en la Ciudad de Las Artes
  7. 7 El valenciano que ha sido reconocido como el hombre más guapo del mundo
  8. 8 El BOE lo confirma: los trabajadores sufrirán un recorte en su nómina de hasta 95 euros desde enero de 2026
  9. 9 La previsión del tiempo el puente de octubre, día a día: dónde va a llover más en la Comunitat
  10. 10 Eva González: el paseo y el beso que desatan los rumores de noviazgo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Audiencia avala la investigación por malversación contra Gómez pero ordena un único juicio con jurado

La Audiencia avala la investigación por malversación contra Gómez pero ordena un único juicio con jurado