Urgente El juez manda a juicio a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular
Comparecencia de Begoña Gómez Ignacio Gil

El juez manda a juicio a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular

Peinado también sentará en el banquillo a la asistente de la mujer de Sánchez y al delegado del Gobierno en Madrid por el supuesto uso de la funcionaria de Moncloa para la cátedra

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:02

El juez del caso Begoña Gómez manda a juicio a la mujer de Pedro Sánchez acusada de malversación por haber usado supuestamente a Cristina Álvarez, ... su asistente personal en Moncloa, para gestionar el día a día de su Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (CTS) en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Espacios grises

