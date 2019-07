Asesores de Les Corts y del Ayuntamiento cobran el sueldo Pleno de Les Corts, durante la sesión de investidura / jesús signes Tres eventuales de la Cámara perciben más salario que Puig y superan al año los 75.000 euros MARTA HORTELANO Viernes, 26 julio 2019, 00:43

A mayor responsabilidad, mayor salario. Esa suele ser una de las principales premisas del mercado laboral. Al menos del de la mayoría de los mortales. Sin embargo, el empleo público suele ser ajeno a la mayoría de normas no escritas que regulan el sector privado. Así, no es extraño encontrar casos en los que personas con rango inferior a sus superiores perciban más salario o que trabajadores y trabajadoras con una responsabilidad menor tengan nóminas más abultadas que el mismo presidente de la Generalitat. Es el caso de un buen número de asesores de Les Corts y del Ayuntamiento de València, cuyos sueldos por aconsejar a altos cargos políticos en sus respectivas administraciones están al mismo nivel que los salarios que cobran, por ejemplo, los once vicepresidentes y consellers de la Generalitat.

En concreto, 42 asesores y asesoras del Consistorio valenciano reciben por su trabajo dentro de los grupos municipales salarios de entre 58.860,43 euros brutos y 68.994,84 euros. En el caso del gabinete de Presidencia de Les Corts y de los eventuales de los miembros de la Mesa, las retribuciones oscilan entre los 78.470 euros y los 50.362 euros brutos. Cantidades en la línea de los salarios que reciben los más altos cargos de responsabilidad de la Generalitat Valenciana. Y es que tanto la vicepresidenta Mónica Oltra, como el vicepresidente Rubén Martínez Dalmau, y los nueve consellers, reciben al año 61.131 y 61.117,08 euros brutos, respectivamente. Una cifra que en el caso del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se eleva hasta los 71.761,44 euros, por debajo de hasta tres asesores de Les Corts, según los datos que ofrecen las propias tablas de retribuciones salariales de las Administraciones públicas en sus portales de transparencia.

Si bajamos al detalle, en el Ayuntamiento de Valencia, el salario más alto de los cargos de confianza se lo queda la jefa de gabinete del Alcalde, Joan Ribó. En concreto, la responsable de la organización de Alcaldía, Esther Tarín, recibe anualmente 68.994,84 euros brutos. 7.863,84 euros más de lo que cobra la vicepresidenta Oltra. Después, el director de Iniciativas Estratégicas, Xavi Ribera y los secretarios de grupo de los diferentes partidos cobran cada año 67.689,57 euros, 6.558 euros menos que un conseller de la Generalitat. Pero, incluso el resto del personal eventual raso, hasta 37 personas que prestan labores de asesoría a los partidos, disparan su nómina hasta los 58.860,43 euros brutos. Apenas 2.257 euros por debajo de los emolumentos que los más altos cargos de la Generalitat reciben por sus responsabilidades. Un desequilibrio en cuanto a las funciones que unos y otros ocupan en sus distintos escalafones.

Si nos desplazamos hasta Les Corts, las cifras son aún más altas. Según la tabla retributiva del Parlamento valenciano, y atendiendo a la clasificación de los puestos de eventuales ya nombrados por el presidente, Enric Morera, en la actualidad hay tres eventuales con salarios por encima del propio presidente de la Generalitat. El jefe de gabinete de Morera, Lluís Miquel Campos, tiene derecho a unas retribuciones de hasta 78.470 euros, mientras que el director de Comunicación, Enric Cuenca, y un asesor que pertenece al PSPV, Vicent Bufort, pueden recibir hasta 75.668 euros anuales. Son los salarios de personal eventual más elevados de las administraciones valencianas y se sitúan entre 6.709 y 3.927 euros por encima incluso del sueldo del jefe del Consell, Ximo Puig. Si lo comparamos con los consellers, el salario de los asesores de Morera es de hasta 17.339 euros superior. Por debajo de esos tres salarios, el presidente de Les Corts puede completar hasta otros once nombramientos más. Ayer, sin ir más lejos, el Boletín Oficial de Les Corts publicó los nombres de tres nuevos asesores que recibirán salarios de entre 60.196 euros y 50.362 euros anuales.

Una de las nuevas incorporaciones en el gabinete del presidente de Les Corts, Vicent Martínez, por ejemplo, ocupó una plaza de jefe de gabinete del conseller de Educación en la anterior legislatura. Vicent Marzà recibe anualmente un salario de 61.117 euros anuales, mientras que Martínez percibirá en su nuevo puesto de asesor sólo 921 euros menos al año que el conseller.

En Les Corts hay 22 plazas disponibles de asesor o asesora, entre los 14 puestos de que dispone el presidente de la Cámara y los ocho que se reparten los miembros de la Mesa, uno de asesor y otro de secretario para cada uno de los cuatro puestos.

En la Generalitat, sin embargo, la Administración con el número de asesores y asesoras más alto -116 esta legislatura- los salarios son más bajos. Oscilan entre los 51.548 euros que cobran anualmente los once jefes de gabinete de los dos vicepresidentes y los nueve consellers y numerosos asesores de máxima categoría; los 46.308 euros que reciben los jefes de prensa y los asesores generales de los vicepresidentes y consellers, así como sus asesores parlamentarios; y los 30.901 que perciben algunos asesores de la más baja cualificación de los que tiene Presidencia.

En el Ayuntamiento de Alicante el sueldo de los eventuales ronda los 32.000 euros anuales, mientras que los del equipo de Alcaldía no superan los 50.000 euros. En el Ayuntamiento de Castellón hay 25 puestos asesores, con sueldos entre 27.400 y 41.000 euros. Lejos de los salarios del Consell.