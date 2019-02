Antonio Montiel deja la política: «Nos hemos perdido el respeto» Antonio Montiel ante Les Corts. / LP El que fuera secretario general de Podemos en la Comunitat y portavoz del partido en Les Corts renuncia a presentarse en las listas autonómicas de los morados en mayo - BURGUERA Valencia Jueves, 21 febrero 2019, 11:36

Antonio Montiel, el que fuera secretario general de Podemos en la Comunitat y portavoz del partido en Les Corts hasta hace dos años, acaba de anuncia que deja la política de partidos y renuncia a presentarse en las listas autonómicas de los morados en mayo

«Nos hemos perdido el respeto. Podemos no ha estado a la altura. Nos ha faltado espíritu crítico y ha sobrado personalismo. Hemos perdido una gran oportunidad y el partido ha derivado hacia inercias de la antigua izquierda», señala Montiel, que no renuncia al acta de diputado autonómico.

Montiel considera que la movilización de izquierdas debe ser aglutinadora y no partidista. «No podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho porque no se puede pensar siempre en clave electoral», indica Montiel, quien dice que pedirá su reingreso en la Administración. «Cuando me presenté a secretario general de Podemos pedí una licencia sin sueldo y viví de mis ahorros durante meses. Ahora volveré a la Administración sin hacer política de partido. Mi actividad política se va a centrar en tejer un proyecto progresista, al margen de la lógica de los partidos», señala el podemista en una comparecencia a las puertas de Les Corts.

«Soy de Podemos y seguiré aquí mientras el partido mantenga su actividad como les planteó en 2014», señala Montiel, que pretende participar en movimientos sociales como los relacionados con la reversión de la ZAL en el Puerto de Valencia.

«Estamos actuando como un partido de izquierdas al margen de los movimientos sociales, a los que se trata desde fuera como una organización al margen», lamenta Montiel.