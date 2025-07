Ángel caído, tarde y mal

«El PSPV-PSOE nunca podrá agradecer lo suficiente a José María Ángel su generosidad y su dedicación allí donde y cuando se le ha ... requerido. Sin domingos, sin veranos, sin noches. Siempre ha estado al servicio de los demás». Así empieza un tuit colgado en la cuenta de Diana Morant este jueves, una vez el que fuera comisionado especial del Gobierno para la reconstrucción tras la dana haya dicho adiós. El PSPV ha activado toda su maquinaria en redes sociales para brindar un homenaje a Ángel. En cualquier caso, Morant (que es ministra de Universidades y Ciencia) forma parte del Gobierno que se ha puesto de perfil durante las horas que han pasado desde que se conoció el falseamiento del currículum interno de Ángel en la Diputación (asegurando ser licenciado le permitió promocionar como funcionario), y su dimisión. Ángel se va ahora, mal, quizá porque se ha ido, políticamente, demasiado tarde.

Fuentes socialistas admiten que José María Ángel Batalla, de 68 años, perdió una oportunidad magnífica de irse justo después de su etapa en el Botánico. Era el momento de colgar los trastos.

Para los socialistas valencianos era una especie de héroe. Un mito, porque efectivamente, Ángel era ya casi un animal mitológico en el PSPV. Siempre estaba ahí, como el dinosaurio de Fontanarrosa. Un político con el manual del dirigente clásico bajo el brazo, de los que se acercaba personas que no conocía y les dispensaba trato de «amigo». Alcalde durante muchos años, funcionario que escaló en la jerarquía con concursos restringidos que eran trajes a medida y títulos que finalmente han resultado falsos. En los años 80, la Administración precisaba de funcionarios y la falta de oferta sirvió para dar lustre a la carrera profesional de muchos políticos ya retirados. De los pocos que quedaban en activo era Ángel.

Alcalde, secretario autonómico...

Fue alcalde desde 1997 hasta 2015, de l'Eliana, una localidad beneficiada por un modelo social, económico y urbanístico que permitió convertir al municipio en un referente en la comarca de Camp de Turia. Ángel se movió con habilidad antes de ser alcalde y después. En 2015 se convirtió en secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, adscrito a la Presidencia de Ximo Puig. Eso significaba estar en el trigémino del cogollo del núcleo duro de la esencia de la clave de bóveda de la cúpula del PSPV. Ahí estaba Ángel. En la pomada. Para bien y para mal. En su despedida, otros históricos de Compromís le dedican unas palabritas nada amables.

«José M. Ángel. Toda la vida quedando bien con los de la 'burrera radical, la bouera i la discotequera pandèmica', policías o militares, que cuando les ha convenido le han quemado como un misto. Al agente triple. Sin miramientos. La quinta columna a la que tanto ha hecho caso. Descanse en paz», ha escrito en redes sociales Lluismi Campos, uno de los asesores del senador de Compromís Enric Morera y un fontanero histórico de Compromís, la formación que compartió ocho años con el PSPV al frente del Botánico.

José M. Ángel. Tota la vida quedant bé amb els de la burrera radical, la bouera i la discotequera pandèmica, policies o militars, que quan els ha convingut l'han cremat com un misto. A l'agente triple. Sense mirament. La quinta columna a la que tant ha fet cas. Descanse en pau. — Lluís Mi Campos (@lluismicampos) July 31, 2025

Al frente de Emergencias

En 2019, Ángel pasó a la Conselleria de Justicia e Interior, liderada por Gabriela Bravo, que obviamente también gozaba de toda la confianza por parte de Puig. Bravo y Ángel tuvieron sus encontronazos porque eran dos personas con criterio propio. En cualquier caso, cuando acabó la segunda legislatura del Botánico, el secretario autonómico presentó una hoja de servicios a entera satisfacción de los líderes del PSPV. A pesar de situaciones discutibles, como el tren que se adentró en el incendio de Bejís, Ángel acabó con tanto crédito que Vox lo mantuvo en el puesto al frente de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias hasta septiembre de 2023. Estuvo al pie del cañón, casi literalmente y de manera permanente en situaciones verdaderamente angustiosas.

Ángel se mantuvo al frente de Emergencias de la Generalitat haciendo valer su sentido de la responsabilidad para no despedirse a la francesa a las puertas de un verano, el de 2023, con incendios potenciales que precisaban de responsables políticos con experiencia. Contaba con 66 años en aquel momento. Ya podría haberse retirado, pero no lo hizo. Quiso continuar. Fuentes del PSPV admiten que quizá ahí perdió la oportunidad de cerrar su trayectoria profesional de manera brillante. No lo hizo.

El PP indaga en su currículum

Volvió a la Diputación de Valencia, donde había alcanzado una posición funcionarial en virtud de un título universitario inexistente. En 2020, el PP ya había preguntado en Les Corts por ese currículum de Ángel, que recuperó su plaza en la corporación provincial, donde no tenía demasiado encaje. ¿José María Ángel, en el PSPV liderado por Carlos Fernández Bielsa, enfrentado o poco sintonizado con la 'Puigesfera' y aspirante entonces a ocupar el puesto al frente del partido que finalmente alcanzó Morant? Pues sí, exactamente ahí, en los despachos socialistas de la Diputación trabajando en calidad de asesor. ¿José María Ángel, de vuelta a una Diputación de Valencia presidida por el PP? También.

Es probable que en aquel momento, en 2023 los populares terminasen de indagar sobre esos asuntos curriculares relacionados con Ángel que finalmente le han costado cerrar abruptamente su carrera. Es seguro que el PP apretó los dientes cuando el histórico socialista aceptó volver al ruedo político. Se convirtió en asesor de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat, pocos días después de la dana. Ángel retomó la actividad política, que aún se incrementó más cuando fue nombrado Comisionado Especial del Gobierno, en diciembre. En enero, la portavoz del Consell, Susana Morant, comentó: «No se le recuerda comparecencia pública alguna durante este mes que ya lleva en sus cargo». Su relación con el vicepresidente segundo, Gan Pampols, era buena, pero esa sintonía personal nunca se tradujo en una coordinación real entre el Ejecutivo central y el autonómico. Bernabé y Ángel formaron tándem, que ha remado a favor de la gestión del Gobierno central, sin apenas contacto con la Generalitat. En febrero, Diana Morant le convierte en presidente del PSPV con motivo de la celebración del congreso que la ratifica como líder del partido en la Comunitat. Más foco político. En abril, una denuncia anónima llega a la Agencia Valenciana Antifraude y señala una «presunta falsedad en documento público». Ahora, los focos se han apagado.