Som Valencians ahonda su crisis con una dimisión, expulsiones y la policía en la asamblea Escudo de la formación. / Damián Torres Vico afirma que en la reunión no figuraba en el orden del día echar a nadie y que a él nadie le ha comunicado que ya está fuera del partido FRANCISCO RICÓS Valencia Martes, 23 octubre 2018, 01:38

Som Valencians ahondado más su crisis interna con la expulsión del que fuera presidente del Club Náutico de Valencia, Julián Vico, que a su vez había dimitido como cuarto miembro de la lista electoral al Ayuntamiento de Valencia pero continuaba como militante, y también la de otro de los críticos, José Vilaseca, suspendido de militancia. Vico era firmante de una denuncia contra el secretario general, Jaume Hurtado, por considerar que habría manipulado el contenido de actas correspondientes a diversas reuniones del comité ejecutivo del partido. La asamblea del domingo también contó con la presencia de la Policía Nacional, aseguró Vico, a petición de Eduard Roca, para que levantaran acta de que no le dejaban acceder a la reunión.

La decisión de expulsar a Vico y Vilaseca se adoptó en la asamblea del domingo, dijo Hurtado, después de que el que fuera presidente del partido, Joan Ignasi Culla, y Lola García Broch, entre otros, aseguraran que habían tratado de mediar en la crisis pero no había sido posible el diálogo. Vico aseguró ayer que es falso que se dirigieran a él e indicó que en la asamblea no figuraba en el orden del día abordar su expulsión del partido, algo que, por otra parte, no le han comunicado.

Vico sí mostró su sorpresa de que la dirección del partido no dejara entrar a la asamblea a Vilaseca y a Roca -dejó el consejo por las posibles irregularidades cometidas por miembros de ese órgano-, los dos afiliados que habían «abanderado en las redes sociales» la difusión de las presuntas irregularidades.

La asamblea ratificó a Hurtado como secretario general y nombró presidente a Carlos Crespo. Las listas se decidirán en noviembre.