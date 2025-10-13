Una acusación pide a la jueza de la dana que incorpore las entrevistas del presidente Mazón

Nueva ofensiva judicial contra el presidente Carlos Mazón pese a que el dirigente popular no figura como investigado -no puede al ser aforado- y la ... magistrada de la dana ya ha rechazado varias diligencias directas sobre la actuación del líder popular.

Intersindical, que ejerce la acusación popular en la investigación de la gestión de la catástrofe, ha pedido que se incorporen a la causa las entrevistas que con motivo del 9 d'Octubre ha concedido el presidente. El sindicato reclama los vídeos de LAS PROVINCIAS, Ok Diario y la televisión autonómica À Punt.

El argumento de esta solicitud consiste en que Mazón ha realizado declaraciones públicas contradictorias y falsas sobre el conocimiento y la gestión de una alerta hidrológica que afectó a la comarca de L'Horta Sud. De igual modo ha «frivolizado» sobre las alertas y, según el criterio de la citada organización, ha omitido información crucial que conocía antes de que se produjeran las inundaciones.

El sindicato también reclama nuevo material audiovisual de TVE, emitido en los últimos días, donde Mazón explica a cargos del Consell, a los líderes sindicales y al presidente de la CEV, Salvador Navarro, que se ha decretado una alerta hidrológica en el cauce del río Magro, añadiendo otra de las personas, «y en el Poyo, ¿no?». Todo esto se produce a las 13 horas y 45 minutos del fatídico 29 de octubre.

La acusación sostiene que las declaraciones de Mazón han pivotado en un «nadie nos avisó» a un «estábamos puntualmente informados» y, por tanto, resultan contradictorias. De igual modo, creen que restó de manera deliberada importancia a las alertas rojas, como si fueran un fenómeno habitual. Recuerda el escrito de diligencias, que la jueza ya ha invitado en varias ocasiones al presidente a que acuda a declarar, pero este no ha contestado de manera oficial. A los medios, en cambio, ya les trasladó su negativa a comparecer.

De igual modo, apuntan que el presidente, en la reunión del Consell que se celebró aquel día a primera hora de la mañana, pudo coordinar la «prevención y la preparación de las distintas consellerías para cualquier eventualidad». Y no lo hizo.