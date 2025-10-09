Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Mazón, en la sede de la Generalitat. JL Bort

Mazón: «Jamás le di una orden a Pradas, ni para convocar el Cecopi ni para activar la UME ni para mandar la alerta»

El presidente de la Generalitat asegura que el Gobierno de España ha querido aprovecharse de la dana del 29 de octubre para tumbar al Consell

Héctor Esteban
JC. Ferriol Moya

Héctor Esteban y JC. Ferriol Moya

Valencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:16

Comenta

Hoy es 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana. La lluvia, la alerta naranja ha provocado la suspensión de todos los actos festivos e ... institucionales. La nueva realidad de los valencianos tras la dana del 29 de octubre. A veinte días de que se cumpla el aniversario de la riada que se llevó la vida de 229 personas, el president de la Generalitat, Carlos Mazón Guixot (Alicante, 8 de abril de 1974), cuenta cómo vivió aquel día y las consecuencias posteriores sociales, políticas e institucionales en una charla de más de dos horas.

