Carlos Mazón: «No niego que le he dado alguna vuelta a volver a ser candidato en 2027. Pero ahora toca gastarse y desgastarse por la recuperación»

-¿El president de la Generalitat se ve en condiciones de agotar la legislatura?

-El president de la Generalitat, que soy yo, tiene un ... compromiso con los valencianos, asumido en sede parlamentaria, que es el del cambio que sigue en marcha y se está consolidando. Esa es una primera misión apoyada por una gran mayoría de valencianos. Y una segunda misión sobrevenida y extraordinariamente relevante, que es la de la recuperación. Entre mis convicciones no está dejar de trabajar, dejar de asumir ese compromiso de recuperación, de consolidarla y del cambio y de consolidarlo.

-Y entre sus planes no entrar en ningún caso, por ejemplo, adelantar elecciones.

-Tengo la convicción de que la inestabilidad política, presupuestaria o institucional no es buena, no va a ayudar a lo que necesitamos, que es seguir pedaleando más rápido para la recuperación, habida cuenta de la desidia del Gobierno de España con respecto a sus aportaciones. Si la Generalitat ahora provoca una crisis institucional con unas elecciones, un cambio de gobierno o una dimisión … Tengo la convicción de que esta máquina que por fin estamos engrasando de la recuperación, al menos por parte de la Generalitat, se podría gripar, se podría ralentizar y por tanto, lo último que necesita mi tierra en plena recuperación y en pleno cambio, es una crisis institucional o política.

-¿Cuántas veces ha pensado en dimitir este último año?

-En ningún momento me he planteado abandonar mi compromiso. Otra cosa es que la gente que te quiera sufra más o menos. Pero como de eso me he jurado a mí mismo que no quiero hablar en público, pues me va a permitir que me lo reserve.

-Quizá si hubiera dimitido se habría caído el parapeto de la responsabilidad del resto de actores en esta tragedia...

-Pues no lo sé. No sé si indirectamente al compromiso que hemos asumido que es gastarnos y desgastarnos, y si me pregunta en primera persona gastarme y desgastarme por esta recuperación y por este cambio político que han votado los ciudadanos, si puede tener efectos secundarios, yo desde luego si el efecto secundario puede ser gastarse y desgastarse, bien asumido.

-Quizá el foco habría ido a la CHJ.

- Si seguir estando al frente de la Generalitat puede exculpar o dejar de culpar a la Confederación Hidrográfica del Júcar es una cuestión que a mí no me compete. Lo que sí me compete es cumplir con mi obligación y con mi compromiso de darle estabilidad y rapidez y agilidad a la recuperación. Este es el compromiso y ese foco no lo he perdido en ningún momento y mi equipo tampoco.

-¿Está la Generalitat liderando la reconstrucción?

-Desde luego, más que otros, sí. Nosotros no le debemos a 40.000 familias de la Comunitat Valenciana las ayudas de primera necesidad. Le pongo un ejemplo: cuando hablamos del agua que necesita la Comunitat o de la financiación, tratamos de reivindicar con el ejemplo, no desde la insolidaridad, ni desde el privilegio, ni desde chantaje al Gobierno. Nosotros decimos: estamos cumpliendo con nuestra agua, pedimos agua, estamos cumpliendo con nuestra reutilización y con esta responsabilidad. Oiga, nosotros tenemos un endeudamiento que no es normal. Por tanto, exigimos una reivindicación porque también necesitamos pagarle la sanidad, los servicios públicos, educativos a los demás. Y cuando hablamos de recuperación perderíamos toda autoridad moral ante el Gobierno de España, y ante la sociedad si no fuéramos los primeros en las obras que lo somos, y no fuéramos los primeros en las infraestructuras, que lo somos, no fuéramos los primeros en las ayudas, que lo somos.

Y lo que no hacemos es cometer la inmoralidad de cobrarle impuestos a los afectados, de cobrarle intereses a los afectados. Cuando todo eso lo haces, llámalo liderar o ejemplificar o dar lo mejor de nosotros mismos. Desde el punto de vista del Gobierno es cuando tienes, en mi opinión, una buena autoridad moral para exigir al Gobierno de España algo tan sencillo como que nos coja el teléfono y nos podamos sentar una vez a la semana en una comisión mixta. Pero no tiene recibo que esto no haya ocurrido o que o que hacer las ayudas. Las ayudas de primera necesidad, las más urgentes, que desde la Generalitat ya hemos abonado dos veces. Y el Gobierno de España no ha pagado ni el 15% de esas ayudas. Es que me parece un ejemplo muy evidente de cómo se están haciendo las cosas. Arrastran 11 meses con casi 40.000 familias esperando ayuda. Primera necesidad del gobierno. ¿Por qué se cree que hemos tenido que doblar las ayudas de primera necesidad? Porque no llegaban las del Gobierno.

Dimos un primer paquete de 6.000 €. Hemos tenido que redoblar con otros 3000 y esos 9.000 € de ayudas de primera necesidad. ¿Por qué se cree que hemos tenido que doblar las ayudas de los coches? Porque el Gobierno no está dando las ayudas de los coches porque las condiciona a pagar impuestos o a comprar un coche eléctrico, a los afectados de la gana, por el amor de Dios. Hemos doblado esas ayudas porque hemos doblado las ayudas a los autónomos, porque el gobierno ha dejado abandonados a los autónomos de la DANA. Hoy hay más de 5000 autónomos que no han podido retomar su actividad y que no solamente no han recibido las ayudas del gobierno prometidas por el Gobierno, sino que siguen pagando su cuota. No se le ha perdonado la cuota de los autónomos y luego hay que suban la persiana, hay que reabran el comercio, hay que reabran el restaurante. ¿Pero qué broma es esta? Yo no solamente aspiro a liderar la reconstrucción de la protesta del ejemplo de la Generalitat, sino a que tengamos toda la autoridad moral para que el gobierno se ponga a trabajar porque no lo está haciendo.

-En todo caso, yo utilizaba el verbo liderar, ya se lo imagina usted...

-Porque yo he vinculado mi futuro político a liderar la recuperación. ¿A que sí?

-Así es. Y si como usted dice la Generalitat está liderando la reconstrucción, ¿Carlos Mazón quiere volver a ser el candidato de su partido a la presidencia de la Generalitat en 2027?

-No es importante esto ahora, créame. Necesitamos estabilidad para seguir trabajando, créame. No estoy todo el día pensando en esto. Yo comprendo que cualquier político está pensando en lo que puede ocurrir en el futuro o no de vez en cuando. No le voy a negar que de vez en cuando no le doy una vuelta a esta cuestión. Pero desde luego ni es la prioridad ni hay una profunda reflexión a este nivel. Ahora toca gastarse, ahora toca desgastarse, ya veremos hasta que punto. Ha sido duro hasta la fecha, digámoslo así. Pero hay resultados de recuperación por parte de la Administración que presido. Hay mucha gente involucrada, no solamente altos cargos. He visto tanta gente dando lo mejor de sí misma que lo que me hacen es seguir comprometido con esta cuestión. Y que la reflexión política que llegará, llegará, no forme parte del ruido que nos interfiera en la misión que sí que tenemos, porque sí que tenemos una misión, porque sí que la hemos asumido, que es la del cambio que votaron los valencianos y es la de la reconstrucción que nos ha manda el destino en esta catástrofe tan cruel.

-¿Y las encuestas que maneja la Generalitat reflejan entre la ciudadanía esa percepción que traslada usted de que efectivamente la reconstrucción va y va bien, especialmente por parte de la Generalitat?

-Más que la Generalitat, los estudios electorales que pueda tener el Partido Popular reflejan que la recuperación real es paralela a la recuperación de la confianza.

-Pero es cierto, y no estoy descubriendo la fórmula de nada, que usted sale a la calle y recibe improperios, muchas veces de ciudadanos anónimos. ¿Cómo se puede sostener eso?

-Hay dos maneras de salir a la calle, cuando lo anuncio mi agenda pública oficial y cuando no, y son maneras extraordinariamente distintas de salir a la calle. Ahora, porque tengo un problema en el gemelo, pero yo acostumbro a salir a correr sin escoltas y hay gente que me saluda y hay gente que me da ánimo, hay gente que me dice adelante. Hay gente que no tanto. Lo que invariablemente no deja de ocurrir es que cada vez que hay un acto público en la agenda pública aparecen políticos de Compromís o del PSOE para hacerme un escrache político, justo esos segundos en los que las cámaras enfocan escrache que termina o insulto que termina cuando la cámara deja de grabar.

-¿Y de la dirección nacional del PP? ¿Usted se ha sentido en todo momento respaldado o ha percibido eso que se llama fuego amigo?

-Nosotros hemos tenido el apoyo para la misión, que es el que hemos pedido, por parte de la dirección nacional del partido en todo momento y de manera absoluta. Yo tengo que decir que el presidente Feijóo fue el primero en descolgar el teléfono y hablar con otros presidentes autonómicos del PP para tratar de movilizar apoyos y coordinar de la mejor manera posible. La respuesta que tuve del presidente Feijóo es la respuesta que yo hubiera querido tener del presidente del Gobierno de mi país. Presentó en Valencia un plan Valencia infraestructuras de más de 12 mil millones de euros que no se le he visto al presidente del Gobierno de España porque ha presentado todas y cada una de las peticiones que le hemos pedido en el Congreso de los Diputados para aliviar de impuestos a los afectados. Porque hay gente que está pagando el IAE de los afectados, hay gente que está pagando el IBI de los afectados, hay gente que está pagando la cuota de autónomos de los afectados, hay gente que está pagando intereses de los préstamos del gobierno, de los afectados y contra todo eso ha luchado el presidente Feijóo con el plan de infraestructuras estratégicas que necesita la Comunidad Valenciana, con un plan de 12 mil millones de euros. Plan Valencia que ha trabajado desde la oposición, no desde el Gobierno. Eso lo ha presentado el presidente Feijóo y el gran apoyo que le agradezco al presidente Feijóo es su apoyo a la misión que tenemos a la misión que tenemos. Y de esa misión se dirá para lo que se tenga que derivar.

- ¿A la misión sí y al presidente, no?

- El presidente es el que coordina la misión. Y hemos tenido apoyo absoluto en todo momento. También del resto de mis compañeros del partido.

-¿Feijóo es de los que le dice 'aguanta Carlos'?

- Es de los que me dice vamos a trabajar porque la reconstrucción es la misión y estamos absolutamente convencidos de eso. Y ahora toca esto y estamos en esto. Y no voy a perder el foco. Ni siquiera quiero provocar ruido de runrún político que nos aleje de la misión, porque todo lo que nos aleje de la misión hará que nuestro compromiso se ralentice. Y por eso sí que no estoy dispuesto.

-¿Y al Carlos Mazón, no político, sino persona, qué le apetece?

-Cumplir la misión, se lo puedo asegurar.

-¿Pero qué es lo que pesa en una persona para que en unos años decida si quiere seguir o no en esto?

- Bueno, ya le digo que nada nos va a apartar del foco. Tampoco en mis declaraciones públicas. Lo que sí que le puedo decir es que uno sale muy llorado de casa. A lo mejor es por cómo me han educado y que le agradezco mucho a mi familia y a la gente que me quiere. Lo que está haciendo durante este tiempo.

- ¿En su casa no le dicen 'Carlos, déjalo ya'?

-Eso forma parte de mi intimidad familiar.

-Cambiando de tercio, ¿tiene usted dudas sobre la imparcialidad de la instrucción judicial de la causa de la dana?.

-Jamás haré un solo comentario sobre la jueza de este o cualquier otro proceso que tenga que ver con la Generalitat, ni sobre sus autos ni sobre nada. No está usted hablando ni con Félix Bolaños, ni con Pedro Sánchez, ni con nadie del Partido Socialista. Entre mis principios está respetar en todo momento y no hacer debates, ni valoraciones, ni elucubraciones sobre ningún proceso y en concreto, tampoco sobre este. No va a ocurrir, no ha ocurrido nunca y va a encontrar a un presidente de la Generalitat, a toda una Generalitat y a todo un Partido Popular en la Comunitat Valenciana en bloque, respetando el proceso.

-Usted es licenciado en Derecho. ¿No le sorprende el estilo de la redacción de los autos de la jueza de Catarroja?

-No encontrará en el presidente de la Generalitat ni en el Partido Popular ningún comentario al respecto sobre el proceso. Es que hay que respetar los procesos. Yo sé que a algunos les cuesta y lo hemos visto, que a algunos partidos políticos les cuesta y hay que respetar el proceso y nosotros lo vamos a hacer, lo hemos hecho y no vamos a dejar de hacerlo. Comprenderá que el primero que tenga que dar ejemplo deba ser yo.

-¿Y respetar el proceso no incluiría aceptar la oferta que le hace la jueza para que vaya a declarar?

-Yo insisto: los autos de la juez y las opiniones de la juez que tengan que ver con el proceso no merecen comentario, por respeto. Y de verdad creo que es el mejor favor que le puedo hacer al proceso.

- ¿Le sorprende que no haya imputado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar?

-No quiero comentar el proceso, no me corresponde.

-¿Anunciar una remodelación de su Consell con mes y medio de antelación no deja en situación de interinidad hasta el 5 de noviembre a sus consejeros?

-No, al revés. Lo que da es seguridad sobre cuándo se va a producir. Era una evidencia que el teniente General Pampols venía para aproximadamente un año. Era una evidencia que todos los días se estaba preguntando al teniente general cuándo se iba a ir y cuándo no, teníamos el plan establecido, quedaba engrasado el plan de recuperación, quedaban bien insertados todos sus agentes en las diferentes consejerías y cuando tuvimos claro el General y yo, que era el día 5 de noviembre, precisamente por evitar la zozobra, dijimos éste va a ser el día en el que dejará el puesto de mando el teniente general. Por lo tanto, lo que dimos fue certidumbre.

–¿Y no se eligió esa fecha porque es pocos días después del aniversario de la dana?

-No, no tiene nada que ver en absoluto. El teniente general es una persona mucho más seria que para andar jugando con elementos políticos. Nunca lo ha hecho. Ni yo se lo hubiera permitido, ni formaba parte del acuerdo que pusimos en marcha, ni él lo hubiera dejado. Yo tenía muy claro que quería un perfil para la recuperación fuera de la controversia política, o lo que es lo mismo, justo lo contrario de lo que hizo el Gobierno de España nombrando a José María Ángel Batalla y luego a Zulima Pérez. Justo lo contrario. Es un perfil fuera de la contienda política, para que al menos la recuperación no entrará en el debate político, en la pugna política, en el odio político. La misión exigía que sacáramos del debate político la recuperación, que fuera zona desmilitarizada del conflicto político, con la figura del teniente General Gan Pampols estábamos lanzando ese mensaje. Aparte de la experiencia acreditada que tiene en recuperaciones en muchas partes del mundo.

-Está claro que no se ha conseguido.

-Pues conviene plantearse quién ha puesto todo de su parte para asumir su responsabilidad, para tratar de evacuar el ruido político, qué perfil hemos nombrado cada uno, cómo lo hemos planteado, como lo hemos desarrollado y también qué resultados ha dado. Porque a lo mejor nos encontramos con que quien más ha enturbiado el debate político de la recuperación es quien peores resultados de recuperación ofrece, en ayudas en infraestructuras. Quizá porque ha dedicado más tiempo al empobrecimiento del debate que a la recuperación en sí.

-¿Ya tiene decidido quién sustituirá al teniente general?

-Ya hay un dibujo bastante claro de lo que necesitamos, porque hemos trabajado mucho en el diagnóstico de la situación y en lo que necesitamos, con qué perfiles y con qué estructura.

-¿Pero va a ser también en un área concreta o se va a integrar también en una conselleria?

-Yo creo que la recuperación merece la transversalidad, merece la máxima atención y por tanto merece un lugar protagonista en el gobierno. Sobre todo lo que merece es la gente adecuada para poder seguir llevándola a cabo, porque queda engrasada y ahora toca acelerarla y consolidarla.

-Quedan algo menos de dos años de legislatura. ¿El Consell necesita un nuevo impulso, una renovación?

-El Consell no ha dejado de trabajar. Este Consell puede demostrar que ha movilizado la mayor capacidad de recursos en menos tiempo de cualquier gobierno autonómico de España en la historia democrática. Esto me lo juego con quien sea. Pero como dice el propio Gan Pampols, 'todo es perfectible' y tenemos que aspirar a mejorar y sobre todo, acelerar. Creo que somos capaces porque estamos subiendo escalones en ese sentido.

- Lo que entendemos es que la responsabilidad de la reconstrucción económica y social de la Consejería seguirá teniendo rango de Vicepresidencia.

- Seguirá teniendo el rango que merece, sobre todo la operatividad funcional, porque lo importante es que funcione. Yo lo del ringo-rango comprendo que a veces llama la atención para debate político, pero lo importante es que funcione porque ha sido una consejería chicle de nueva creación. ¿Por qué digo chicle? Porque es una consejería que se nutre de departamentos y de profesionales de todas las consejerías, que elabora un plan y que ahora consolidado y aprobado el plan, parte de ese equipo vuelve a las consellerías para desarrollarlo in situ, porque es como está diseñado el plan, pero parte del equipo se queda en la consellería como servicios centrales de fiscalización, de visualización y de activación. Por tanto, necesitamos un equipo ya consolidado, ya armado, y no nos podemos permitir deshacer un plan que está bien preparado Por Gan Pampols y que está bien respaldado por todos.

-¿Y le gusta ese perfil más técnico que político para ese puesto?

-No se trata de lo que me gusta a mí. Afortunadamente, las decisiones que tomo con respecto al Gobierno procuro que vayan al margen de gustos personales, sino de la funcionalidad y de la necesidad.

-Pero es como poner al frente de emergencias a un experto en emergencias o alguien que no lo es. En este caso, al hacer la reconstrucción, se puso un experto en reconstrucción, un militar de alto rango. ¿La idea es nombrar un perfil similar?

-Yo creo que ya no toca este tipo de perfil. Creo que debemos tener un perfil más administrativo. La creación y la puesta en marcha ya está bien engrasada, y de lo que se trata es de acelerarse y por tanto toca la aceleración de la reconstrucción.

-Al hilo de la pregunta que hacía antes sobre la posible interinidad,¿ usted no ha notado algún cambio de actitud, algún intento por ganar visibilidad por parte de alguno de los miembros de su Consell en estas últimas semanas?

-Bienvenido sea todo lo que sirva para incentivar la acción política de un gobierno, bueno es.

-¿Sigue queriendo presentar el anteproyecto de presupuesto de la Generalitat para 2026?

-Sí, es la intención. Es verdad que con unos presupuestos aprobados, apenas hace cuatro o cinco meses, y sabiendo que los presupuestos de la dana pueden correr suerte paralela y distinta a la de los presupuestos, no es la piedra que más nos oprime el zapato el asunto presupuestario porque el presupuesto dana está garantizado. No se me ocurriría que no se votara a favor del presupuesto dana. Es verdad que son presupuestos que aún no hemos cumplido, que no se han desarrollado porque llevan poco tiempo. No es el mayor de mis problemas para la misión que tenemos y para la ejecución presupuestaria que tenemos que haya nuevos presupuestos o no. Es preferible que los haya y trabajaremos para que los haya.

-Trabajaremos es hablar con Vox para intentar que ese partido los apoye.

-Sí, bueno, claro, hablaremos solo con Vox, porque el resto de las fuerzas democráticas ya nos ha dicho que no está dispuesto hablar con nosotros ni para darla ni para nada. Es que me parece gravísimo que en plena reconstrucción, cuando más falta hace, ninguno de los partidos de la izquierda política en esta comunidad esté dispuesto ni siquiera a sentarse en una mesa. Cuando los dos partidos, uno el del Gobierno de España y el otro que apoya al Gobierno de España, no están dispuestos ni siquiera a sentarse en una mesa, aunque sea para decir que no. En cualquier caso, este es el mensaje que se lanza a los afectados, a los damnificados, a la gente que está luchando por subir la persiana todos los días. Este es el mensaje que se lanza. Habrá que preguntarle a estas personas también, porque a veces damos por descontado que la oposición tiene que oponerse a todo y que estamos en un momento clave de nuestra historia como para que se intente algo por encima de lo normal de la guerra diaria que tanto daño le hace a nuestra convivencia.

-Aprobar unos nuevos presupuestos le reforzaría a usted políticamente.

-Ya le digo que no es la piedra que más me aprieta en el zapato y no voy buscando éxitos políticos por el simple hecho de ponerme una corona de laurel alrededor de mi cuello. Ya le digo que si lo hay mejor, pero hace muy pocos meses que hemos aprobado el presupuestos, que tenemos presupuestos dana. Es que ya los tenemos y no hace ni unos pocos meses que se han puesto en marcha. Es que creo que ese es el éxito inicial ya lo tenemos.

-¿Y los presupuestos se presentarán sí o sí, aunque Vox no comprometa su apoyo?

- A mí me gusta presentar las cosas después de dialogar y de trabajarlas y no como un trágala. Así que yo creo que en las próximas semanas hay buenas ocasiones para tratar de incentivar el diálogo.

-¿Y se presentarán antes del 31 de octubre, que es lo que marca la norma?

-No sé si llegaremos, ya le digo. Insisto, no es la piedra que más nos apriete en el zapato. No necesitan ni los valencianos ni la recuperación unos presupuestos, en cualquier caso, ni a cualquier precio, porque tienen unos recién aprobados y porque el presupuesto dana, tenemos la capacidad de que vaya al margen de los presupuestos. No es la prioridad número uno ni para la recuperación, ni para los afectados, ni para la marcha del Gobierno, ni para la estabilidad. No lo es.

-¿ Pero la predisposición que encuentran VOX es positiva o tibia?

- Siempre ha sido una predisposición positiva. Tengo que decirlo, siempre he encontrado predisposición positiva en Vox. Unas veces hemos llegado a acuerdos y otras veces no. En términos presupuestarios sí, pero en términos de decretos, en términos de votaciones, en términos de proyectos, de programas o de leyes, no siempre hemos estado de acuerdo. Somos partidos distintos, pero yo siempre encontré la predisposición, al menos para sentarse en una mesa. Aquellos que llaman a Vox el partido antidemocrático son los que no son capaces ni siquiera de sentarse en una mesa en las Cortes Valencianas para decir esto sí y esto no, esto me parece bien, esto me parece mal. Es curioso, pero la predisposición para decir sí o para decir no, pero al menos para sentarse y escuchar, Yo siempre se lo agradeceré a Vox, porque creo que es de ley reconocérselo.

- La mujer del presidente del Gobierno da un paso al banquillo. El hermano del presidente del Gobierno procesado. El Fiscal General del Estado confesa para ser juzgado. El gobierno sin estabilidad parlamentaria para aprobar presupuestos, por ejemplo. ¿Usted contempla que Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales?

- No. No se me ocurre una sola razón por la que Pedro Sánchez asuma la responsabilidad de darle la palabra a los españoles. No ha ocurrido. Y si tiene la más mínima posibilidad de seguir un día más en La Moncloa hará lo que tenga que hacer. Este es mi pronóstico.

-¿ Qué le parece el tema de los sobres de Ábalos? Los pagos a amigas...

-Bueno, ya sabe que es un proceso judicial, y yo cuando hay procesos judiciales en marcha, una instrucción, siempre, siempre, siempre, siempre intento ser muy respetuoso.

-Pero tendrá una opinión sobre las escuchas o las conversaciones telefónicas que se han conocido.

-Pues nada distinto a la del resto de los españoles. Ahora, lo que sí que quiero decir es que el partido que se autoproclama feminista es el de las pulseras que fallan, es el que trata a las mujeres como si fueran ganado en sus conversaciones privadas, es el partido de la ley del solo sí o sí. Esto es el partido que se autoproclama feminista. Por tanto, yo ya ha llegado a la conclusión que la izquierda política en este país no defiende a las mujeres, solo quiere su voto.

-¿Y el papel que asume el PSPV en este caso, cuando Ábalos era un dirigente relevante?

- Bueno, el PSPV hace ya tiempo que es un aplaudidor de lo que ocurre y no un gestor ni un proponente de que ocurran cosas para su tierra. Es el Partido Sanchista del País Valencià perteneciente a los països catalans. Ese es el PSPV.

-¿Nos puede ayudar a entender por qué no sería bueno para la Comunitat que su deuda se viera reducida en 11.210 millones de euros?

- Porque el día que asumamos una trampa saducea ya no podremos reclamar nada más. Conociendo cómo se las gasta el presidente Sánchez, los caramelos envenenados no llevan, simplemente pica, pica, llevan cicuta.

-¿Pero la cicuta en este caso cuál es?

-Ya no poder reclamar nada más. Sería como que 'ya os hemos dado una quita que es un chantaje que está mal calculada para vosotros. No os hemos dado el Fondo de Liquidez autonómico, no os hemos dado al sistema de financiación, no os hemos dado el fondo de nivelación. Además, mi partido aquí y allí, incluso en Valencia, está en contra de vosotros. Y ahora vamos a ver si hacemos una quita del modelo de los separatistas y a ver si os toca alguna migaja para que os calléis para siempre'. Si no conociéramos la estrategia del Partido Socialista de Pedro Sánchez, le diría 'oiga, menos da una piedra, vamos a seguir'. Pero un caramelo envenenado que lleva cicuta pura y que básicamente es una mordaza definitiva para los intereses de la Comunitat Valenciana, no nos interesa. No es buena para nosotros. ¿Pero qué quita de la deuda Nos van a hacer Después de habernos dado cero € para la reconstrucción?. ¿Usted sabe que gracias al Gobierno de España, las escuelas valencianas para la reconstrucción no las vamos a pagar nosotros, sino que las van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos?. ¿En cuanto vamos a incrementar la deuda por la dana? Pues en todo lo que el Gobierno de España no nos ha dado, no nos ha dado nada para las carreteras, la van a pagar los valencianos. No nos ha dado nada para los puentes, lo vamos a pagar los valencianos. Nos ha dado para las escuelas, para los centros sociales, para los centros educativos, para las depuradoras.

-¿Y cuánto tiempo se puede subsistir con esa soga financiera al cuello?

-Pues con mucha dificultad. Tratando de generar ingresos propios a través de la actividad y de la activación económica. Por eso es importante que la reactivación en la recuperación llegue lo antes posible, porque a pesar de eso estamos atrayendo inversiones y empresas. Hay empresas de la dana que se iban a ir y que han visto ofertas para poder quedarse. El ejemplo de Campofrío es un ejemplo muy, muy evidente que iba a irse a otra comunidad y al final ha decidido quedarse con nosotros. Así es como se va a poder crecer al medio largo plazo. Porque si no lo vemos por Sánchez estamos perdidos.

-¿Para cuando el congreso del PP valenciano?

- Hablar de cosas internas en plena recuperación a mí me parece una irresponsabilidad, una irresponsabilidad, mirarse el ombligo como partido. Eso se lo dejamos a los que no les interesa la recuperación.

-¿Quiere decir que es una irresponsabilidad lo que hace Francisco Camps?

-Quiero decir que el objetivo de todo el Partido Popular de la Comunidad Valenciana está en la recuperación, y no mirarse el ombligo y que el esfuerzo que le hemos pedido, le pedimos y que está haciendo todos nuestros compañeros del partido, está centrado en la recuperación y en no perder el foco sobre eso. Perder el foco sobre eso creo que no, no es bueno para los valencianos y por tanto el Partido Popular no lo va apoyar.

- ¿Con quien habla con mayor frecuencia, con Paco Camps o con Diana Morant?

- Con ninguno de los dos. La verdad es que hace tiempo que no hablo con ninguno de los dos.

- ¿Y con María José Catalá?.

- Ayer mismo (por el lunes).

- Es la candidata ideal para la Alcaldía de Valencia en 2027?.

- Sin duda.

- También la más adecuada para atraer el voto de Vox?

- Esa es la candidata ideal para la ciudad de Valencia, sin duda. Y va a tener todo el apoyo nuestro, sin duda. Dentro de poco nos iremos a Nueva York a rematar la colección Sorolla dela Hispanic Society, que es otra de las grandes apuestas que estamos haciendo para la ciudad de Valencia. Y seguimos trabajando conjuntamente. Siempre he dicho que era lo mejor para ser la alcaldesa de Valencia y lo mantengo.

-¿Y cómo se lleva con el alcalde de Gandia, o con el alcalde de Mislata?

- Pues lo mejor que puedo. Desde el punto de vista de los intereses y de los proyectos en común. En Mislata hay unos retos educativos importantes. La Consejería de Educación y la de Sanidad están dando el do de pecho con proyectos que había pendientes. Por ejemplo, el asunto del Hospital Militar, que lo estamos poniendo en marcha. Con Gandía estamos acelerando uno de los dos de los asuntos que para mí eran más importantes, que es la salida de la CV 60, histórica, que el Partido Socialista jamás lo hizo, Y por otro lado, el tranvía Denia, Oliva, Gandía, que es fundamental.

- ¿Se puede hablar con este tipo de políticos, con este tipo de alcaldes?

-Con algunos es más fácil que con otros. Esta es la verdad. Tengo que reconocer que cuando desde su partido se les da la instrucción de boicotear a Mazón, se nota. Y cuando se centran en los intereses de su propio municipio por encima de cualquier otra cosa, pues vienen al Palau de la Generalitat o voy yo a verlos, trabajamos y sacamos proyectos adelante.

-¿Y esa orden de voladura quién la da, Muñoz, Morant, Sánchez?

-No lo sé. Ellos sabrán, pero desde luego se nota cuando hay orden orgánica de boicotear las relaciones con la Generalitat Valenciana, aunque perjudique a su propio municipio. Afortunadamente, creo que hay algunos ejemplos de alcaldes socialistas que priorizan a su municipio a la orden del terror orgánico que con la que trabaja el sanchismo cada día.

-Se va a resignar a tener toda la legislatura de órganos estatutarios nombrados por el votante?

- No no me resigno.

-Pero ahí siguen.

-Pregunten los del Partido Socialista. Pregunten usted a Compromís. Permítame decirle una cosa: no solamente no hemos podido renovar los mandatos, sino que el Partido Socialista no nos ha permitido ni siquiera sustituir a los fallecidos. Se dice pronto. El Partido Socialista en la Comunitat Valenciana, del país ese que ellos le gustan ser, no nos ha permitido los órganos estatutarios, ni siquiera de renovar a los fallecidos. Este es el apoyo al autogobierno, a engrasar nuestros elementos consultivos, nuestros elementos estatutarios. Este es el apoyo del Partido Socialista al desarrollo y a las raíces de nuestros órganos estatutarios, que son los que nos dan la autonomía. Una vergüenza, básicamente.

-¿Qué le parecen las gracietas del otro día del ministro Óscar Puente al hilo de la alerta naranja?

- Pienso que se califican a sí mismas. Pienso que afortunadamente no necesitan que yo los califique ni que diga lo que me parezcan. Creo que lo ha visto toda España.

-Ve razonable que el primer partido de la oposición no forme parte de la mesa de Las Corts?

- Es su decisión. Eso es su decisión. Sí, sí. El Partido Socialista tomó una decisión desde el principio de esta legislatura con respecto a la Mesa de las Corts, que no estuvieran todos los partidos representados. Lo decidió el Partido Socialista, no nosotros. Al Partido Socialista le ofrecimos un acuerdo para que estuvieran todos, estuviera Vox y estuviera Compromís y el Partido Socialista se negó. Por tanto, el Partido Socialista ha perdido cualquier autoridad moral para hablar de la representatividad necesaria en las Cortes Valencianas. De todas maneras, tengo que decirle, ¿cuándo ha tenido el Partido Socialista un miembro suyo en la Mesa de las Cortes en esta legislatura?

-Había un miembro en representación del Grupo Socialista, que era Gabriela Bravo.

-Sí, ¿pero cuando ha tenido el Partido Socialista, un afiliado del Partido Socialista en las Cortes Valencianas? Porque yo no lo he visto en toda la legislatura.

-¿Cree que con un Consejo rector de A Punt nombrado en exclusiva por representantes del PP y Vox se garantiza más la pluralidad que con el anterior con representación de todos los partidos?

- Yo hubiera deseado que Compromís y el Partido Socialista hubieran cumplido con su deber estatutario y autonómico y hubieran nombrado representantes en el Consejo de Administración de A Punt y decidieron que no. ¿Quiere que dejemos de renovar la televisión pública valenciana porque el Partido Socialista o Compromís no quiere nombrar a nadie o porque quieren bloquear el avance de la televisión pública valenciana? Es una decisión de ellos. Habrá que preguntarle a Compromís y al Partido Socialista por qué, teniendo los votos que tienen, teniendo la representatividad que tienen, teniendo que cumplir ante sus votantes, que quieren tener voces en los distintos órganos de representación, porque para eso les han votado, por qué rechazaron tener presencia en el Consejo de administración de Apunt.

No es una responsabilidad nuestra. Tendimos la mano hasta la saciedad. Teníamos prácticamente hecho un acuerdo con el Partido Socialista. Éramos nosotros -le desvelo algunas interioridades de aquella negociación- los que les trasladábamos que habría que negociar con Compromís en algún momento. Y ellos nos decían 'bueno, eso ya, eso ya nos preocupamos nosotros. Nosotros vamos a lo nuestro'. Ya está, ese era el interés. Ahora sí me habla de la pluralidad de todos los partidos políticos en el Consejo de Administración. A mí me encantaría. Es más: Si, mañana, si mañana el Partido Socialista o Compromís nos plantean que quieren tener una representación. Yo estoy dispuesto hablarlo con ellos. Más fácil no se lo puedo poner.

- A cambio de algo, quizá.

- A cambio de nada. A cambio de que haya pluralidad. Ahora, sí estamos dispuestos a que haya pluralidad, ¿qué tal si renovamos los fallecidos en los consejos de administración, por ejemplo, los consejos de otros órganos estatutarios? Si es que la Sindicatura de Cuentas está como está. El Consejo Jurídico Consultivo está como está. Hay órganos estatutarios que no se están engrasando adecuadamente . Pero respecto al consejo de À Punt, PSPV y Compromís renunciaron a tener representación en el consejo de administración.

-¿Le gusta la televisión que hace A Punt?

-Me gusta que este mes de septiembre la audiencia haya crecido un 40% respecto al mismo mes del año pasado. Lo que queríamos es que estuviera gobernada por profesionales, no por comisarios políticos, y esto lo hemos cumplido. Y que la primera revolución que se tenía que dar en À Punt era que se empezara a ver. Y parece que empieza a verse. Espero que los profesionales que están allí puedan seguir trabajando y mejorando su audiencia para que sea una televisión representativa con el aplauso de todos.

-¿Y le ha gustado la cobertura informativa de la dana?

-Pues es que no he tenido tiempo para ver mucha cobertura informativa, qué quiere que le diga. Estaba trabajando. Pero estoy seguro de que ha sido y es rigurosa, profesional y plural.