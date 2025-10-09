Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la entrevista concedida a este diario. JL Bort
ENTREVISTA CARLOS MAZÓN

Carlos Mazón: «No niego que le he dado alguna vuelta a volver a ser candidato en 2027. Pero ahora toca gastarse y desgastarse por la recuperación»

El president considera que el PSPV «es un aplaudidor de lo que ocurre y no un gestor ni un proponente de que ocurran cosas para su tierra. Es el Partido Sanchista del País Valencià perteneciente a los paüsos catalans»

Héctor Esteban
JC. Ferriol Moya

Héctor Esteban y JC. Ferriol Moya

Valencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:07

-¿El president de la Generalitat se ve en condiciones de agotar la legislatura?

-El president de la Generalitat, que soy yo, tiene un ... compromiso con los valencianos, asumido en sede parlamentaria, que es el del cambio que sigue en marcha y se está consolidando. Esa es una primera misión apoyada por una gran mayoría de valencianos. Y una segunda misión sobrevenida y extraordinariamente relevante, que es la de la recuperación. Entre mis convicciones no está dejar de trabajar, dejar de asumir ese compromiso de recuperación, de consolidarla y del cambio y de consolidarlo.

