El abogado de Argüeso estalla contra la jueza: «No te dejes engañar por lo que ves en Internet, mira la realidad»

El abogado del número 2 de Emergencias Emilio Argüeso ha mostrado su malestar con la jueza de la dana. «No te dejes engañar por ... lo que ves en Internet, mira la realidad», le ha contestado a la instructora al plantear esta si existe alguna incompatibilidad con el hecho de que Manos Limpias se persone como acusación popular en la investigación de la riada.

El letrado, José María Bueno, ha defendido en varias ocasiones los intereses de la citada organización, invitada habitual en numerosos casos de corrupción. «Nos pide aclaraciones por lo que ha podido leer en Internet, no por la documentación que obra en autos».

El profesional aclara en su escrito -«voy a exponerle realidades», adelanta- que no milita en Manos Limpias, que no tiene cargo en el sindicato y que tampoco trabaja para ellos. «Soy un abogado penalista independiente, con despachos abiertos en Madrid y en Alicante», precisa. En este sentido, manifiesta que en ocasiones se hace cargo de las denuncias de la organización y en otros muchos supuestos, no. «Manos Limpias es un cliente más del despacho», resume.

El letrado señala que desconocía que el sindicato había presentado una querella por estos hechos y que que la organización no tiene por qué informarle de sus decisiones, aunque saben que jamás «aceptaría acciones contra el Partido Popular de la Comunidad Valenciana». En este asunto, en concreto el de la dana, asegura que se enteró por una periodista que se lo comentó como curiosidad.

Manzanares recopila en su escrito los casos en los que ha defendido al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad. Se trata de tres asuntos, la supuesta apropiación indebida de fondos de Manos Limpias, la presunta denuncia falsa contra el ex marido de Yolanda García Cereceda y el famoso caso Ausbanc, con un juicio de más de cien sesiones. «Todos los he ganado», presume.