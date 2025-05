La jueza de la dana cita como testigos a un comandante de la UME y al jefe de prensa de Salomé Pradas

Día, de nuevo, de intensa actividad en la causa de la dana. La jueza ha dictado varias reoluciones para continuar con el avance de las ... diligencias. La primera de ellas es una providencia en la que se acuerda recibir declaración como testigos a un comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME), un exjefe de prensa de la Conselleria de Justicia e Interior, los alcaldes de Montserrat, Pedralba, Godelleta y Turís. Además, dispone citar como peritos a un catedrático de Geografía Física de la Universitat de València y a un meteorólogo miembro de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

La segunda resolución es un auto por el que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja deniega una declaración testifical de uno de los ponentes en el Senado sobre el Proyecto de Ley para la Protección de Infraestructuras Críticas.

La magistrada justifica el rechazo a la solicitud presentada por una acusación particular en que esa declaración versaría sobre la presa de Forata cuando ésta, como han declarado varios peritos durante la instrucción, no tuvo ninguna influencia en el caudal del barranco del Poyo y no guarda por tanto relación alguna con los fallecimientos y las lesiones investigados en esta causa. Esta ha sido una de las grandes confusiones en el análisis del fenómeno e incluso ha tenido predicamento en el gran público.

«Ha de calificarse como un auténtico bulo la repercusión de la presa de Forata en la crecida del barranco del Poyo. Se trata simplemente de otra cuenca. Igualmente, ha de descartarse que tuviera cualquier tipo de efecto negativo en los sucesos del día 29 de octubre de 2024. Al contrario, como se ha expresado, produjo un efecto 'netamente beneficioso'. Es por ello que carece de objeto la citación del testigo», razona la instructora.