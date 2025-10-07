Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La jueza de la dana y su cerco a Mazón

os interrogatorios de la magistrada evidencian su creencia de que el presidente dirigió la gestión desde la distancia. Pero esta tesis, por el momento, carece de indicios

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 00:39

Carlos Mazón no está investigado, pero su figura y su actuación son una pieza todavía por encajar en el puzzle judicial de la dana, la ... gestión de una catástrofe que se saldó con 229 muertos. Las querellas contra el presidente en el TSJ –impulsadas por letrados y despachos en busca de impacto mediático y cierta fortuna– fueron en su momento rechazadas por el alto tribunal valenciano. No existían indicios delictivos en su actuación. Hubo un tiempo, en los comienzos de la investigación a Rafa Blasco, en que el TSJ recibía numerosas querellas con tal de buscar la imputación de algún dirigente y arruinar su carrera. Fue entonces cuando el TSJ asentó la tesis de que allí solo debían llegar ya los casos instruidos y únicamente para proceder a analizar la participación del aforado. Ocurrió, por ejemplo, con algunas denuncias contra Serafín Castellano y los contratos de Taroncher, por recordar un ejemplo. La historia se repitió con Mazón. La investigación de la dana se inició en un juzgado unipersonal que, de inmediato, dirigió el foco a los dos cargos autonómicos imputados. La consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y el número 2 de Emergencias, Emilio Argüeso. Esa fue la hoja de ruta basada en una premisa: las competencias de Protección Civil eran autonómicas. Son ellos los únicos imputados hasta la fecha, y las resoluciones apuntan a que no habrá más invitados con esa condición. El resto de dirigentes, cuya actuación ineficiente también puede ser cuestionada, no tienen la posición de garantes, una de las características del delito de homicidio imprudente en la modalidad de comisión por omisión, es decir, la posibilidad de establecer medidas de protección civil. Esta circunstancia salva a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o el presidente de la CHJ, Miguel Polo, de verse salpicados en la causa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
  2. 2 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  3. 3 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  4. 4

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  5. 5 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  6. 6

    El milagro de la joven valenciana accidentada en Tailandia: «Ángela ya sonríe»
  7. 7 El PP pierde una alcaldía de la provincia que llevaba ostentando 34 años
  8. 8 El infierno de una niña violada, grabada y chantajeada por su padrastro durante seis años
  9. 9

    Sanidad aparca las operaciones de refuerzo contra la lista de espera tras no lograr reducir el número de pacientes
  10. 10 Danvila: «Si el juez no aprueba el plan de reestructuración de pagos, nos vamos a concurso de acreedores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La jueza de la dana y su cerco a Mazón

La jueza de la dana y su cerco a Mazón