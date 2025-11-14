Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cartel anunciador del parque Mágicas Navidades. Ayuntamiento de Torrejón

El parque de Navidad más espectacular de España abre sus puertas este fin de semana

Ubicado a poco más de media hora de Madrid, este año llega con varias novedades

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:43

Comenta

Torrejón de Ardoz vuelve a transformarse en el escenario del universo de Mágicas Navidades, el Parque de la Navidad de España. La localidad madrileña, que ha sido reconocida como la 1ª Capital Europea de la Navidad, inaugura el 14 de noviembre el recinto navideño, que no cerrará hasta el 6 de enero.

El parque, que destaca por su noria gigante de 42 metros y su iluminación, ofrece 15 experiencias únicas y 6 zonas de restauración. Los residentes en Torrejón pueden reservar las entradas gratuitas para acceder al recinto el viernes previo a cada fin de semana, mientras que el resto de visitantes puede adquirir una entrada general (a partir de 4'5 euros) con acceso a varias atracciones.

Novedades

Este año, las Mágicas Navidades llegan cargadas de novedades. Uno de los instantes más mágicos y esperados será el Vuelo de Santa, un nuevo espectáculo donde Papá Noel surcará el cielo en su trineo, deteniendo el tiempo y elevando la emoción en el ambiente.

Además, los amantes del hielo disfrutarán de otra gran novedad, ya que el parque contará con la única pista de hielo sobre un lago en España. Esta atracción, con 1.000 m² de superficie en un entorno natural incomparable, fue diseñada por el patinador Javier Fernández, dos veces campeón mundial y siete veces campeón europeo. Se espera que sea una de las atracciones más visitadas, e incluso Javier y otros patinadores profesionales ofrecerán exhibiciones de patinaje artístico.

Mágicas Navidades, que abre de de 16:00 h a 00:00 h, acoge nuevamente la mayor exposición de figuras de hielo de Europa con la 4ª edición del Ice Festival, que este año se presenta bajo la temática de Héroes y Villanos.

La Puerta Mágica

El punto más icónico del parque, la Puerta Mágica, volverá a cobrar vida con un impresionante videomapping de 1.000 m². Sobre su fachada se proyectará un espectáculo visual que narra el universo encantado de Casca y Nueces. Adicionalmente, cada hora se presentará el espectáculo familiar El Secreto del Grinch, con música, baile y voces en directo.

Cada jornada de este universo festivo culmina con Rocking Christmas, un deslumbrante espectáculo final en la Puerta Mágica. Al ritmo de la mejor música navideña, fuegos artificiales y luces llenarán el cielo de color y emoción, poniendo el broche de oro al día.

