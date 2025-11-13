El Banco de España abre el 14 de noviembre nuevas visitas gratuitas para ver el «tesoro de Cibeles» La iniciativa permite conocer el edificio y la colección de arte de la mano de especialistas

Nacho Ortega Valencia Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

El Banco de España arrancó el pasado mes de octubre un programa de visitas comentadas que permiten no solo recorrer los espacios arquitectónicos más emblemáticos de su sede de Cibeles, en Madrid, sino también conocer los tesoros de su colección de obras de arte. Esas entradas, gratuitas, se agotaron rápidamente, y ahora la entidad ha anunciado que desde el 14 de noviembre, a las 12 horas, se abre el plazo para reservar el acceso para los meses de enero, febrero y marzo.

Las visitas ofrecen un recorrido único por los espacios más significativos del edificio, catalogado como Bien de Interés Cultural. Los visitantes podrán recorrer estancias emblemáticas como la majestuosa Escalera Imperial o el Patio de Efectivo, transformado en la actual Biblioteca, así como el recientemente restaurado Salón de Cobradores, que destaca por su singular arquitectura de inspiración neoárabe y su fusión de historia y progreso técnico.

Además de la arquitectura ecléctica del inmueble, el programa constituye una oportunidad excepcional para ver una amplia selección de la Colección Banco de España, que suma cerca de 4.000 obras. La colección abarca desde la Ilustración hasta la contemporaneidad. Se podrán admirar los retratos que Francisco de Goya realizó a los primeros gestores de la institución, así como obras más recientes, entre ellas el retrato fotográfico de los Reyes Felipe VI y Letizia, realizado por Annie Leibovitz.

Las reservas que se abren el 14 de noviembre corresponden tanto a la modalidad de «Puertas abiertas en fin de semana» (viernes, sábado y domingo) como a las de 'Voluntariado', en las que la visita se realiza de la mano de las personas que mejor los conocen, como antiguos empleados. Para realizar la reserva previa hay que indicar el DNI de cada una de las personas que van a realizar la visita. Estas visitas, de 90 minutos de duración, son realizadas por personal especializado.