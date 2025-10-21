Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
Actuación de la orquesta Panorama, en una imagen de archivo. Sanda

La Orquesta Panorama anuncia cuándo actuará en Sagunto y pone fin en Valencia a su gira Epic Tour 2025

El concierto en la localidad valenciana, gratuito para el público, tuvo que ser aplazado por la previsión de lluvias a principios de octubre

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 18:35

Comenta

La Orquesta Panorama ha anunciado la fecha de su actuación en Sagunto (Valencia), un concierto que fue aplazado el pasado 9 de octubre por la previsión de lluvias y que ahora supondrá la última parada de su gira EPIC TOUR 2025.

«La historia llega a su final», ha adelantado la orquesta gallega, considerada la mejor de España. La penúltima parada es en Hellín (Albacete), el 24 de octubre, y finalmente la última actuación será en Sagunto el sábado 25.

La actuación será gratuita y desde el departamento de fiestas del Ayuntamiento de Sagunto están ultimando la ubicación y el horario definitivo. «Después de mucho trabajo y esfuerzo, ha llegado el momento que tanto estábamos esperando», han publicado. «El próximo 25 de octubre tendremos el placer de disfrutar de un espectáculo único, lleno de música, energia y diversión».

La banda gallega sube al escenario a más de 20 artistas para ofrecer tres horas de música en directo con un repertorio de grandes éxitos. La Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

Panorama desplaza seis camiones tráiler para el traslado del escenario, de 12 metros de altura, 19 de fondo y 36 de ancho, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  3. 3

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  4. 4 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  5. 5 Un vecino decide no pagar 7.666,18 euros para cambiar el ascensor de la comunidad porque no lo usa y la justicia le obliga porque la obra beneficia al edificio
  6. 6

    Sanidad lanza cerca de mil plazas para reforzar ocho zonas de difícil cobertura en la Comunitat Valenciana
  7. 7 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  8. 8 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  9. 9

    El proveedor de comidas preparadas de Mercadona abrirá una nueva planta de 20.000 metros para productos asados
  10. 10 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Orquesta Panorama anuncia cuándo actuará en Sagunto y pone fin en Valencia a su gira Epic Tour 2025

La Orquesta Panorama anuncia cuándo actuará en Sagunto y pone fin en Valencia a su gira Epic Tour 2025