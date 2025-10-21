La Orquesta Panorama anuncia cuándo actuará en Sagunto y pone fin en Valencia a su gira Epic Tour 2025 El concierto en la localidad valenciana, gratuito para el público, tuvo que ser aplazado por la previsión de lluvias a principios de octubre

Nacho Ortega Valencia Martes, 21 de octubre 2025, 18:35

La Orquesta Panorama ha anunciado la fecha de su actuación en Sagunto (Valencia), un concierto que fue aplazado el pasado 9 de octubre por la previsión de lluvias y que ahora supondrá la última parada de su gira EPIC TOUR 2025.

«La historia llega a su final», ha adelantado la orquesta gallega, considerada la mejor de España. La penúltima parada es en Hellín (Albacete), el 24 de octubre, y finalmente la última actuación será en Sagunto el sábado 25.

La actuación será gratuita y desde el departamento de fiestas del Ayuntamiento de Sagunto están ultimando la ubicación y el horario definitivo. «Después de mucho trabajo y esfuerzo, ha llegado el momento que tanto estábamos esperando», han publicado. «El próximo 25 de octubre tendremos el placer de disfrutar de un espectáculo único, lleno de música, energia y diversión».

La banda gallega sube al escenario a más de 20 artistas para ofrecer tres horas de música en directo con un repertorio de grandes éxitos. La Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales.

Panorama desplaza seis camiones tráiler para el traslado del escenario, de 12 metros de altura, 19 de fondo y 36 de ancho, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.