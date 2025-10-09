Música emergente en las 'Ram Sessions'

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:51 Comenta Compartir

Rambleta rediseñó en 2024 su Ram Club para dar vida a las 'Ram Sessions', una propuesta de conciertos periódicos que convierte principalmente los domingos en un punto de encuentro esencial para los amantes de la música en directo. Tanto en la terraza como en el club, la programación abarca desde el jazz hasta propuestas frescas y arriesgadas de la escena emergente, con la intención de ofrecer experiencias cercanas y auténticas. El proyecto, concebido desde la idea de la música como lenguaje universal, busca no solo presentar conciertos sino también apoyar la formación, profesionalización y visibilidad de artistas locales, al tiempo que abre la ciudad a propuestas internacionales de gran nivel. Las 'Ram Sessions' se dividen en tres ciclos: uno dedicado al jazz, que refuerza la colaboración con Sedajazz y suma artistas internacionales; otro enfocado a géneros alternativos y bandas emergentes, con espacio para voces nuevas y propuestas subterráneas; y las novedosas sesiones "ramberras", que extienden la experiencia a la noche con conciertos gamberros, desenfadados y de garaje. Estas iniciativas no sustituyen la programación musical habitual, sino que la complementan, ampliando la diversidad de géneros y consolidando la apuesta de Rambleta por el talento nacional e internacional.

La programación de los próximos meses incluye citas como Els Mox con su nuevo álbum Paret Mitgera, Sangre de muérdago con su fusión de tradición y contemporaneidad, Lucía Zambudio con sus composiciones de pop de autor, y Allegro Big Band con un repertorio de clásicos del jazz. También destacan Nesrine, Tiemersma & Los Imbéciles, Matthieu Saglio Quartet, Anónima, Cansancio y Luna Valle, Palmer y Línea Maginot, entre otros, además de experiencias colectivas como el karaoke especial de Halloween. Los estilos abarcan desde folk político, dream pop y reggae hasta flamenco, jazz, música experimental y electrónica. Con esta iniciativa, Rambleta reafirma su compromiso con la diversidad cultural, la creación de comunidad y el apoyo al talento emergente.