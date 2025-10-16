El Festival Veso regresa a La Marina con fuerza

GPS Jueves, 16 de octubre 2025, 23:11 Comenta Compartir

El Festival VESO vuelve del 24 al 26 de octubre de 2025 a La Marina Norte de Valencia, con una propuesta más abierta, creativa y participativa que nunca. Durante tres días, el festival se transformará en el gran punto de encuentro de quienes viven o quieren descubrir, la energía del deporte y la cultura urbana.

Además, el espacio VESO WALL acogerá una gran jam de graffiti, con la participación de artistas consolidados y nuevos talentos locales que convertirán este muro en una auténtica galería viva al aire libre. Los más pequeños también tendrán su espacio con el Graffiti Kids, donde podrán experimentar con el color y la creatividad.

El corazón del festival estará lleno de talleres y clases de iniciación. Durante todo el fin de semana habrá sesiones de escalada, skateboarding, roller quad, parkour, baile, freestyle rap, baloncesto 3x3, tattoo, dibujo, reciclaje, serigrafía o fingerboard, entre otros.

El paseo central de VESO volverá a llenarse con un market urbano de más de 20 marcas seleccionadas, incluyendo una nueva sección outlet y un pop-up vintage de la mano de Selecto Vintage. Sin olvidar la oferta gastronómica, que reunirá a seis foodtrucks con opciones para todos los gustos.