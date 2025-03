El creador del 'live-action' de 'One Piece' abandona la serie por agotamiento mental Netflix pierde al director creativo de la serie antes de estrenarse la temporada 2

Malas noticias para los seguidores de 'One Piece': a escasos días de estrenarse la temporada 2 y comenzar el rodaje de la tercera, el responsable creativo y co-creador de la serie Matt Owens ha decidido abandonar el barco. «Ha sido demasiado» explica el guionista, que afirma sentirse agotado mentalmente e incapaz de continuar con la producción.

Con estas mismas palabras se expresaba el estadounidense en Instagram: «Los últimos 6 años trabajando en el 'live action' de 'One Piece' ha sido un viaje de los que te cambian la vida. Un sueño hecho realidad. También ha sido demasiado, así que me bajo del Going Merry para tomarme un descanso y centrarme en mí mismo y mi salud mental».

También ha aprovechado para transmitir unas palabras de afecto hacia sus compañeros: «Gracias a Oda, Shuesha, Tomorrow Studios, Netflix, y al reparto al completo, y al equipo, por vuestra confianza, compañerismo, y trabajo duro. Por ahora me voy a tomar un respiro, ir a terapia, intentar subir de rango en Marvel Rivals y volver fresco con ganas de las nuevas aventuras que esperan. Gracias a todos los que me han apoyado. ¡Os veo muy pronto!».

Cuál es el futuro del 'live-action' de 'One Piece'

Ahora la pregunta es hasta qué punto afectará a la serie el hecho de que el 'showrunner' y uno de los productores ejecutivos haya decidido no continuar con el rodaje. A pesar de esta pérdida, los productores de 'One Piece' han asegurado que el futuro de la serie no corre peligro y que seguirá adelante.

No obstante, es lógico pensar que sin el trabajo de Matt Owens la serie sufrirá modificaciones creativas y de guion y que no será lo mismo. Habrá que esperar a la producción de la tercera temporada para poder averiguarlo, mientras tanto se podrá disfrutar de la temporada 2, la cual ya ha finalizado su rodaje y será emitada en algún momento de este año 2025.