Cartel de 'Terra alta'. R. C.

Thriller, luces y sombras

Crítica TV ·

El crimen provoca que uno de los agentes a cargo de la investigación reviva su oscuro, complejo y olvidado pasado

Boquerini .

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:02

El éxito de 'Anatomía de un instante' ha provocado que Movistar Plus+ esté emitiendo otra miniserie basada en un libro de Javier Cercas, precisamente aquel ... con el que ganó el Planeta, y que tenía olvidada en algún cajón. Es 'Terra alta', un nuevo thriller rural con sus luces y sus sombras. Son seis episodios ambientados en la ficticia Terra Alta, un territorio de salvaje belleza, donde aún duelen las cicatrices de la Guerra Civil, un lugar tranquilo hasta que el cruel asesinato en su casa de un matrimonio, patriarcas de la familia más rica y poderosa del lugar, conmociona a todos.

