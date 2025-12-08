Thriller, luces y sombras

El éxito de 'Anatomía de un instante' ha provocado que Movistar Plus+ esté emitiendo otra miniserie basada en un libro de Javier Cercas, precisamente aquel ... con el que ganó el Planeta, y que tenía olvidada en algún cajón. Es 'Terra alta', un nuevo thriller rural con sus luces y sus sombras. Son seis episodios ambientados en la ficticia Terra Alta, un territorio de salvaje belleza, donde aún duelen las cicatrices de la Guerra Civil, un lugar tranquilo hasta que el cruel asesinato en su casa de un matrimonio, patriarcas de la familia más rica y poderosa del lugar, conmociona a todos.

El crimen provoca que uno de los agentes a cargo de la investigación reviva su oscuro, complejo y olvidado pasado. La serie hace equilibrio entre lo rural, lo íntimo y lo oculto, entre el crimen y la tragedia sangrienta. Y como trasfondo, la culpa, la memoria, las heridas personales, la redención, la justicia y la venganza.

'Terra Alta' está protagonizada por Miguel Bernardeau, Iván Massagué, Mata Etura, Goya Toledo o Pablo Derqui, y en la dirección encontramos a Eduard Cortés, cineasta responsable de largometrajes como 'La vida de nadie', '¡Atraco!' o 'Los Pelayo', últimamente controvertido por acusaciones de acoso. La serie está bien interpretada, bien ambientada, pero... Sí, las sombras aparecen en un guion irregular al que le falta una mayor tensión dramática y la reflexión que tiene la obra de Cercas.

Adolece de una mayor intensidad y la acción adrenalítica de otros thrillers españoles y le sobra un ritmo pausado que va alternando la investigación con la introspección, lo que desluce la tensión provocada por un crimen macabro al que no se le da la profundidad suficiente. Como en algún otro caso, al terminar la serie se añoran las muchas capas narrativas del libro.