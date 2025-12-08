Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Basuraleza en los campos

Vicente Lladró

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:06

La palabra basulareza, que aún no reconoce la RAE -hay peticiones en su favor-, es un acertado neologismo que se utiliza de forma creciente para ... denominar todo tipo de residuos y basuras abandonadas en la naturaleza, abarcando como tal montes, playas, ríos, etc. En la relación de espacios naturales que se ven afectados por los desaprensivos que tiran de todo por doquier, sin inmutarse, no se suelen incluir los campos, cultivados o por cultivar, seguramente porque los más disciplinados promotores de las acciones relacionadas con este asunto, para denunciar las actuaciones incívicas de desvergonzados que lo inundan todo de basuraleza, o las meritorias iniciativas que organizan voluntarios para retirarla de algún recinto, no deben considerar que los campos sean naturaleza propiamente dicha ni merezcan la pena fijarse. En realidad, los cultivos se asientan donde antes todo fue naturaleza, sin la mano del hombre. Donde están nuestras casas también, y las carreteras por las que circulamos, o las fábricas y oficinas donde se trabaja. Pero no todos los ojos saben verlo todo con amplitud, la tendencia que más prospera es la que hace destacar lo que a uno más le tienta o le molesta, no lo ajeno, que igual considera que está de más.

