Lo de Melody

Eurovision, hoy. Melody no ganará, pero que no lo haga será un despropósito y una injusticia. Un nos tienen manía y nos desprecian de manual. ... Y no tendrá que ver con lo que RTVE ha puesto sobre el escenario. Qué barbaridad esta chica y su puesta en escena. Muy superior a lo demás tras las semifinales. La canción es pelín birriosa, pero lo que Melody hace con eso es magia. Podría decir que Melody es la perfecta representación de Festival de Eurovisión. Del de hoy. No del de tiempos de Gigliola Cinquetti, Sandy Shaw o Mocedades. No de cuando un espectáculo sencillo (un cantante, una orquesta) se representaba en el Royal Albert Hall o en el Teatro Real. Aunque Melody hable como una folclórica en los 70. Mañana en 'Anatomía de', lo de Mamen Mendizábal, recuerdan el caso de Chikilicuatre. Cuando La Sexta se la coló a RTVE. Pero en Eurovisión no se entendió la ironía. Con Melody jugamos respetando el reglamento. 'Respect', que diría Aretha.

