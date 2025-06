Comenta Compartir

Hace años, Bonilla era Jesús Bonilla, el actor de 'Los Serrano'. Luego en 'Parásitos' se vio un bote de patatas fritas Bonilla a la Vista, ... originarias de La Coruña. Ahora Bonilla es alguien de la Guardia Civil. Capitán Bonilla a la Vista. A la Guardia Civil se la respeta, salieron a decir desde el PP antes de la bomba lapa. Sí, hombre. Ahora tenemos la Bombi Lapa, porque aquí solo falta Fedra Lorente. Óscar López, que no tiene en cuenta que, cuando las grabaciones, Bonilla trabajaba para Marlaska (y no para Ayuso), ha utilizado las expresiones «oposición de cloaca», «inframundo cloaquero» y, mi favorita, «derecha cloaquera». Es la que más me gusta porque me suena a sevillanas corraleras. Y dice López que el PP alienta «una UCO patriótica». En el documental de Luis Enrique 'No tenéis ni **** idea', y en un entrenamiento, el entrenador del PSG dice de alguien: «Son más listos que la Guardia Civil». Jamás se escuchará eso de Óscar López.

