Todo lo que sube, baja

Ramón Palomar

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:07

Todo lo que sube, baja. Es la ley de la gravedad. Es así de simple. Mi madre conoció varias riadas allá en Alberique, por eso ... le asustaba cuando llovía «por arriba». En todas esas comarcas de nuestra Comunitat conocen que el peligro brota si el cielo abre sus compuertas por Utiel, Requena, Buñol, Chiva... A mi madre se le dibujaba el susto sobre la faz cuando nos informaban que, «arriba», caía fuerte. Imagino que la infancia de Mazón no transcurrió en zonas inundables, pero por lo menos alguien de su entorno podría haber descubierto que, en efecto, todo lo que sube, baja, y que por lo tanto la manta de agua en Utiel se deslizaría rauda y letal hasta aquí.

