Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Valencia roza ya el récord turístico

En los diez primeros meses del año se superan los dos millones de visitantes y la precampaña navideña empieza con fuerza gracias al puente y el Maratón

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:07

Este largo fin de semana de puente, Valencia ha estado repleta de turistas, unos para correr el Maratón, otros de concierto y también los que ... quieren disfrutar de la ciudad y de las actividades navideñas que empiezan a tomar las calles. En cifras, se puede decir que el merecido récord turístico ya se roza con la punta de los dedos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido muy grave un joven tras ser apuñalado en el pecho en el viejo cauce del río en Valencia
  2. 2

    Juan Roig: «Hay que pedirle disculpas a los ciudadanos pero es imposible hacer tortillas sin romper huevos»
  3. 3

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  4. 4

    La calle de Valencia que es barrio, pueblo y también ciudad
  5. 5 La Guardia Civil detiene al ladrón de la bicicleta de Jorge Martín
  6. 6 Muere Amparo Roig Bayarri, viuda del empresario Vicente Lladró Dolz
  7. 7

    El Maratón más bonito del mundo
  8. 8

    Así fue el viaje de amigas al castillo de Downton Abbey en un tren de época
  9. 9 Fallece el piloto valenciano Enzo Badenas
  10. 10 La Guardia Civil detiene al ladrón de la bicicleta de Jorge Martín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia roza ya el récord turístico

Valencia roza ya el récord turístico