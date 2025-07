No veas fotos antiguas de Valencia

Comenta Compartir

No me refiero a las fotografías que pueden tener una implicación personal y emocional, como la que me enseñó Txema Rodríguez de Almacenes Montañés, en ... la plaza Mariano Benlliure, uno de tantos comercios clásicos desaparecidos, una lista interminable y plagada de recuerdos: Lanas Aragón, El Siglo Valenciano, Viuda de Miguel Roca, Ernesto Ferrer, Galerías Todo, Almacenes Gil... Hablo de calles y plazas, de entornos y edificios, de grandes espacios y rincones recoletos en los que de la comparación entre el ayer y el hoy sale perdiendo siempre el presente. Me pasan una de Mestalla, de los años cuarenta o cincuenta, La grada numerada, repleta, sin un hueco libre, con las escaleras y los vomitorios llenos, sentados todos sobre el cemento. Recuerda al famoso 'muro amarillo' del Signal Iduna Park, el estadio del Borussia Dortmund. Qué pena, me digo, no haber conservado esa estructura. Pero primero, para el Mundial del 82, se hizo la reforma y se dividió en dos anillos. Y luego vino el tercero, el remate final. Pero es que cualquier calle que veas te das cuenta de que estaba mejor hecha, con un diseño más elegante. Colón, por ejemplo, con su tranvía y sus edificios señoriales. La plaza de Zaragoza, la que se abría ante la puerta de los hierros de la Catedral. Pequeña, bien pensada, dando sentido a la curvatura de la fachada, no descontextualizada y carente de escala, como la plaza de la Reina, producto de un vaciamiento salvaje para hacer un aparcamiento subterráneo. La plaza de Tetuán, antes de que al palacio de Cervellón le adhirieran un inmueble más alto, despreciando su estilo y su trascendencia histórica (fue residencia de los reyes y escenario de la derogación de la Constitución de 1812 por Fernando VII). La Alameda, con árboles frondosos. O la plaza del Ayuntamiento, antes del País Valencià, antes del Caudillo, antes de Emilio Castelar, que es de cuando fue tomada la imagen de los famosos kioscos de flores de estilo japonés, o así se llamaban entonces. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? Noooooo. En los sesenta, la plaza degeneró en un aparcamiento al aire libre. Y ahora, en un circuito delimitado por un muestrario de maceteros para el que la alcaldesa ha puesto fecha de caducidad: antes de que acabe el año. Mejor no veas fotos antiguas de Valencia, que te pondrás de mal humor. Y te preguntarás por qué lo hemos hecho tan mal, con tan poco gusto y sin el mínimo respeto a la historia y la tradición. Mejor no sepas que todo eso existió y que en gran parte se ha perdido. Es preferible que vivas en la ignorancia y pienses que disfrutas de la mejor versión.

