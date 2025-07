Un plan que necesita explicación

Compartir

Las figuraciones arquitectónicas y paisajísticas son fantásticas. Te presentan una realidad idealizada, un futuro maravilloso. En las paredes no hay pintadas, las aceras están limpias, ... el mobiliario urbano intacto, apenas se ven coches, la gente sonríe, se quiere y se abraza, los árboles son frondosos y dan una sombra estupenda. Así todo. Luego, si se hacen, el resultado no es exactamente igual. Y al poco tiempo aparecen los desperfectos, las manchas, la suciedad, el gamberrismo que se ceba con papeleras y contenedores, las palmeras raquíticas, el aparcamiento en doble fila... El proyecto presentado por el Consell para prevenir las riadas en el área metropolitana de Valencia resulta vistoso en su realidad virtual, en las figuraciones, pero, como poco, necesita unas cuantas explicaciones antes las numerosas dudas que surgen. La primera, lógicamente, tiene que ver con los plazos de ejecución. Porque la gente que vive en l'Horta está pensando, y con razón, que si viene una nueva dana, la situación a la que se enfrentan es la misma que existía el 29 de octubre. Unos corredores verdes como los planteados necesitan unas expropiaciones complejas. Y todos sabemos de lo enrevesado y costoso de dicho proceso. Entonces, ¿de cuánto tiempo estamos hablando, de ocho o diez años para tener los terrenos disponibles y poder empezar la plantación de arbolado? ¿Y hasta entonces? La segunda tiene que ver con el coste anunciado, 150 millones de euros, aunque se matiza que es «una estimación». Una cantidad que parece escasa para la magnitud de la propuesta pero que en cualquier caso es una enormidad para una administración quebrada por culpa de la infrafinanciación (seamos sinceros, llamemos a las cosas por su nombre) y dependiente de la respiración asistida que el Gobierno sanchista le presta con cuentagotas, para agravar aún más la agonía de Mazón. Y la tercera, y de momento última, afecta al jardín del Turia, o al viejo cauce. Porque eso es el jardín, el cauce de un río que se cerró al paso del agua para convertirlo en zona verde. ¿También va a ser 'zona inundable'? Me suena al esperpéntico proyecto de Ribó para el nuevo cauce (menos mal que no le hicieron caso) pero al revés. Él quería aprovechar un gigantesco aliviadero de agua como área de ocio y esparcimiento y aquí lo que tenemos es un área de ocio y esparcimiento que puede acabar siendo un aliviadero de agua. La renaturalización como solución de esponjamiento de las riadas es de manual, la que se está aplicando en el interior de cascos urbanos de ciudades asiáticas. Pero este proyecto necesita algunas aclaraciones.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión