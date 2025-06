¿Qué pasó con las balas?

Comenta Compartir

Hay que volver siempre a Zapatero (aunque no por gusto). Que ahí sigue y que encima quiere más protagonismo. Con él se entiende todo, o ... casi todo. «Nos conviene que haya tensión», reconoció a Iñaki Gabilondo, en plan confidencia de amigachos con una copa en la mano. Esa estrategia explica muchas cosas. El muro, los bulos, el señalamiento del rival político, la crispación. En una de sus comparecencias en Ferraz (antes de la entrada de la UCO) Pedro Sánchez mostró su malestar porque ni la oposición ni los medios habían condenado las pintadas en las sedes socialistas de algunas localidades. Vaya, me dije, yo tampoco lo recuerdo a él solidarizándose con los dirigentes del PP o de Vox sometidos a escraches, con los mítines de ambos partidos saboteados por agitadores de extrema izquierda o independentistas, con el señalamiento y linchamiento en las redes sociales de los periodistas no afectos al régimen. Si hubiera sido ejemplar en la condena de estas actitudes antidemocráticas, entendería que ahora reclamara un igual trato ante una acción que, evidentemente, contraviene las normas de un comportamiento cívico y responsable, como es pintarrajear las paredes ajenas. Pero no es el caso. Al PSOE le conviene que haya tensión para movilizar a un electorado desanimado, defraudado ante los escándalos de corrupción que han hecho del partido del puño y de la rosa una organización bajo sospecha. En las elecciones madrileñas de 2021, de repente comenzaron a aparecer sobres anónimos amenazantes, con una bala dentro, dirigidos a los candidatos de la izquierda. ¿Qué ocurrió con la investigación policial que se abrió a continuación? No ocurrió nada, se cerró sin encontrar 'responsables'. Eso sí, en los días siguientes de destaparse el macabro envío, en los medios afines al régimen sanchista se deslizó la noticia de que se estaba investigando la conexión «con la extrema derecha». El eterno comodín (el otro es Franco). No sirvió de mucho, como es sabido Ayuso arrasó. Pero se intentó. ¿Quiero decir con esto que...? No, no pretendo lanzar acusaciones sin pruebas. A José María Aznar lo están machacando por declarar que unos dirigentes que manipulan unas elecciones primarias de su partido por qué no van a hacer lo mismo con unas generales. Muchos lo hemos pensado pero no se puede soltar así, tan alegremente. Lo que sí afirmo, y lo repetiré cuantas veces haga falta, es que al PSOE le conviene que haya tensión. Miedo al cambio. O nosotros o el caos. Hemos visto ministros propagando un bulo, ¿de qué más van a ser capaces?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión