La España de Tezanos

Tezanos hace encuestas después del apagón y sale que el PSOE amplía la ventaja que, según el propio Tezanos, obtendría sobre el PP si se ... celebraran ahora elecciones generales. Y si las hubiera hecho después del caos ferroviario, lo mismo. Cuando las ha encargado/cocinado tras los escándalos que han ido salpicando, y todavía lo hacen, la acción del Gobierno sanchista, más de lo mismo. Que la mujer de Sánchez tiene que ir a declarar por valerse de su posición para hacer negocios, mejor para los socialistas en los sondeos del CIS. Que al hermano del presidente le apañan un puesto de trabajo a su medida en una administración pública y al final se va a tener que sentar en el banquillo, música celestial (nunca mejor dicho) para el partido gobernante. Si la mano derecha del líder, exministro y exsecretario de Organización del PSOE, aparece implicado en un turbio asunto que incluye comisiones y pagos ilegales a sus amantes, además de fiestas que acaban con incidentes en un parador de Teruel, más hipotéticos votos que van a parar a las urnas socialistas. Y si se firma un contrato para la compra de armas a Israel, al que previamente se ha señalado como enemigo; y si se amnistía a los golpistas del 'procés'; y si se conceden más y más prebendas a los independentistas... ¿Alguien se lo explica? Le pregunto a un dirigente del PP si se cree estas encuestas de Tezanos y me dice que no, que no son reales y que lo que buscan es crear desánimo en la derecha y asentar la idea de que las políticas que emanan de la Moncloa gozan de un amplio apoyo social. Que el pueblo, «la gente» está con Sánchez diga lo que diga la «fachosfera». Yo no me las creo a pies juntillas pero, cuidado, tienen algo de cierto. Después del apagón se hizo viral un meme en el que se veía a una mujer en la penumbra, apenas iluminada por una vela, y con la siguiente leyenda: «Por lo menos no gobierna la derecha». Dicho de otro modo: aunque en los dos bloques ideológicos hay irreductibles a los que les da lo mismo lo que hagan sus partidos de referencia porque van a seguir votandolos sí o sí, es en la izquierda donde se detecta una fidelidad que roza el fanatismo (o directamente lo traspasa). Si Rajoy cosechó desertores, Sánchez, a pesar de sus errores, de sus políticas erráticas, de sus mentiras, de su tacticismo, de desmontar el Estado a trozos con tal de mantenerse en el poder, de su gestión irresponsable y en algunos puntos suicida, a pesar de todo eso y mucho más, mantiene una cuota bastante alta de fidelidad entre sus potenciales votantes, aunque no llegue a los niveles que anuncia el servil Tezanos.

