Alicante, en castellano, también es valenciana

Leo en La Vanguardia a Salva Enguix, una de esas firmas valencianas imprescindibles que hay que seguir. Y lo digo desde la discrepancia con algunas ... de sus reflexiones. Pero que siempre están medidas y argumentadas, sin excesos ni recursos melodramáticos. En la del domingo, titulada 'Alicante y el valenciano', critica la decisión del Ayuntamiento de dicha ciudad -adoptada con los votos del PP y Vox- de reclamar que el municipio sea declarado «de predominio lingüístico castellano», frente a lo que se aprobó en la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, de 1983, que la metió entre las de predominio del valenciano. Transcribo una parte del primer párrafo del artículo de Enguix: «Alicante es, ha sido y será valenciana, por más que el PP local que lidera Luís Barcala, condicionado por Vox, se empeñe en reescribir la historia de esta ciudad y de su sociología con la tinta gruesa del revisionismo y del involucionismo político». Cuando dice que Alicante «ha sido, es y será valenciana» parece evidente que quiere relacionar la elección del castellano como lengua principal de la ciudad con un proceso de desvalencianización liderado por la derecha y la extrema derecha. La sombra de Joan Fuster es alargada y treinta y tres años después de su muerte y sesenta y tres de la publicación de 'Nosaltres els valencians' sigue proyectándose sobre la hoy Comunitat Valenciana, el antiguo Reino de Valencia. El ensayista de Sueca estableció que «el País Valencià» auténtico era el que hablaba en valenciano, mientras que el otro, el castellanizado, era una perversión. Y en esas seguimos, o en esas sigue la izquierda y el nacionalismo que se disfraza de valenciano pero al que se le ve la patita de catalán. Que no pasa nada y es legítimo pero conviene dejar claros ciertos puntos para orientarse en estos tiempos de confusión. La lengua, otra vez, en el centro del debate político, utilizada como elemento de construcción nacional. O de destrucción. Es muy probable que Vox -no así el PP- quiera españolizar la Comunitat Valenciana a golpe de castellano por decreto. Como lo es que Compromís, y también el PSPV, buscaron desespañolizarla haciendo justo lo contrario, imponiendo el valenciano. Es todo más sencillo, o debería de serlo. Una comunidad, un pueblo, dos lenguas, iguales derechos, respeto a la elección de cada cual, en la escuela, en la Administración, en la calle. Una utopía. Lo de ahora de Alicante les parece terrible, dictatorial, pero que en el 83 fuera declarada de predominio lingüístico valenciano lo ven normal, cuando fue una aberración que no respondía a la realidad de la ciudad.

