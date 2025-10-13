Una ventaja más, no un examen menos

Podría ser una excelente pregunta competencial de Filosofía como las que ahora ponen en Selectividad: Reflexiona sobre qué es más justo, que un docente sea ... estricto en sus calificaciones de Bachillerato o las eleve en la medida en que otros docentes, centros o autonomías también lo pueden hacer y lo hacen. El alumno podría aplicar desde el imperativo categórico de Kant hasta la prudencia según Aristóteles, pasando por el utilitarismo de Mill... Este desafío de ética práctica -entre la coherencia del principio y la adaptación a las circunstancias- también late, junto con la polémica habitual, en la propuesta de la Conselleria de que el alumno opte entre examinarse de Valenciano o de Castellano en el Selectivo. Las autonomías con lengua propia tienen un examen más y eso «les discrimina», argumenta el conseller.

Al igual que se encuentran semejanzas, también hay diferencias, porque la responsabilidad institucional es distinta de la del individuo y, por tanto, de la ética saltamos a la política. El caso es que la política es más pragmática que la ética, lo que no ayuda a resolver el dilema.

Es un hecho que las autonomías con lengua propia tienen que dar carga horaria y valor a una asignatura más, y no cualquiera, porque se engloba en las materias troncales, básicas, como Lengua y Matemáticas. Por eso, durante toda la escolarización, las comunidades bilingües dedican más horas a las áreas lingüísticas que el resto, y las monolingües pueden impartir más horas de áreas científicas que las primeras. Insisto, es un hecho, ni positivo ni negativo. Es imposible decir lo contrario. Ya saben, es terreno para la ideología, no para la evidencia.

Otro hecho es que en Selectividad los estudiantes de estas comunidades hacen un examen más. También, que no lo hacen por tontos sino por su riqueza cultural que incluye dos idiomas. Es lo que no aceptan los nacionalismos, que no cabe una especie de machismo lingüístico desde las instituciones que haga superior a una lengua sobre otra. La Conselleria no plantea esto, ni mucho menos, sino que lo deja a la libertad del alumno, pero la idea, si se abre, es un caramelo para aquellos que prefieren decidir por las personas desde el Gobierno. Si un estudiante valenciano no se examina de Castellano por voluntad, ¿por qué un catalán no podría hacerlo por acuerdo parlamentario?

La cuestión da para muchas aristas. Cierto que, olvidadas las reválidas, la propuesta no se refiere al Bachillerato en sí mismo, es decir, que el alumno debería aprobar ambas para titular. Afecta a la prueba de acceso universitario, esos exámenes que pretenden ser una igualación para todos pero que en realidad no lo son. Y trata sobre la lengua, que no hay tema educativo más enconado. La prueba: que muchos centros se quejaron el pasado curso de que la respuesta de algunos correctores a la obtención directa del C1 de Valenciano con un siete fue la tacañería en las calificaciones.

Sería oportuno separar los dos planos del asunto. El primero, que no debería generar dudas, es la dignidad escolar del valenciano, tan alta como la materia más alta. Si acaso, que me quiten el inglés y ya pregunto al traductor de Google.

El otro plano es el del 'dumping' académico que en torno a la Selectividad existe, y en el que nuestro alumnado sale perjudicado en comparación con otras autonomías, y no precisamente por tener un examen más. Igual que a unos centros también les pasa en comparación con otros. Aquí, entonces, y respondiendo a la hipotética pregunta inicial, no soy kantiano y sí estaría bien que el valenciano, además de una riqueza, también pudiera ser una ventaja para entrar en los estudios deseados. Ese tipo de acuerdos tácitos que provocan que las medias suban y no bajen. Que los sobresalientes bullan. Reformulo la pregunta del principio: ¿es justo que nuestro sistema educativo no participe en este 'dumping' académico si otras autonomías sí sacan ventaja del distrito único universitario?