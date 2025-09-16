Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja un nuevo millonario este martes en una ciudad de España declarada Patrimonio de la Humanidad

Que haya tensión

María José Pou

María José Pou

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:25

Quizás solo sea una impresión mía, pero me pregunto qué le pasa a Sánchez. No lo digo por la delgadez o por el tono de ... piel sino por su aceleración. El otro día, cuando hizo su famosa llamada a la protesta, antes del final de la Vuelta ciclista, parecía exaltado. Injustificadamente exaltado. Si tuviera 40 años menos habría pensado que tenía las hormonas revolucionadas, porque sus reacciones recordaban al adolescente que no controla la medida de sus emociones. Quizás lo que suceda sea la situación opuesta, quién sabe. El caso es que algo chirriaba en su forma de comportarse, no tanto en la de sus ministros, esos palmeros fócidos insuperables, que deberían dedicarse a doblar los aplausos de las sitcom.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  2. 2 Muere Robert Redford a los 89 años
  3. 3

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat
  4. 4 Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones
  5. 5 Buscan a un joven por violar junto a otros dos acusados a dos niñas que se fugaron de un centro de menores de Valencia
  6. 6 ENCUESTA | ¿Crees que España debe abandonar Eurovisión si Israel participa?
  7. 7 Así ha ido en audiencia el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró
  8. 8

    Cámara Valencia apunta la zona que puede solucionar el problema de la vivienda
  9. 9

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  10. 10

    Talleres valencianos denuncian estafas de hasta 900 euros por cursos de formación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Que haya tensión