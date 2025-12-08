Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sánchez, el 'trumpista'

María José Pou

María José Pou

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:06

Es curioso que quienes más censuran a Donald Trump en España más están acercándose a su discurso y a sus tics. Sucede, sin ir más ... lejos, con el presidente del gobierno que se cree en las antípodas del líder norteamericano, pero cada vez parece más 'trumpista', con 'u' y con 'a', de Trump y de trampa. Decía el otro día Pedro Sánchez, durante la recepción con motivo del día de la Constitución, que el PSOE había actuado con contundencia desde el principio tanto en el caso de Paco Salazar como en el de Ábalos. Y lo decía en serio. Oyéndolo se me representó Trump, recién accedido al cargo en su primer mandato, cuando se empeñó en defender que su toma de posesión había sido más multitudinaria que la de Obama. Repetía lo que había difundido en televisión su jefa de campaña, aunque todos los datos estuvieran en contra. No era verdad que él concitara más interés que Obama, entre otras razones, porque el primer presidente de color en Estados Unidos constituía un hecho histórico que muchos quisieron vivir o compartir. Sin embargo, el equipo de Trump y, sobre todo, él mismo lo defendía como si fuera verdad. Exigiendo que se considerara la afirmación como cierta, aunque todo indicara lo contrario.

