La pereza

María José Pou

María José Pou

Valencia

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:52

Volver al trabajo un lunes siempre hace más difícil el retorno. Cuando el día 1 cae en miércoles o jueves da la sensación de que ... el tiempo te regala una aclimatación más llevadera. Un par de días, cogemos aire y volvemos a intentarlo. Sin embargo, un lunes es demoledor: contemplas la semana como esas carreteras del desierto norteamericano, puras rectas interminables sin sombras ni ciudades alrededor. Una eternidad por sufrir. Tampoco es recomendable que caiga en viernes porque vas a trabajar con la pregunta inevitable: «total ¿por un día? Más valía empezar ya directamente el lunes». No es verdad. Y lo sabes. El viernes es inoportuno, pero el lunes es antipático. Si empiezas un viernes no da tiempo a tomar conciencia de que la vuelta va en serio. Y ya lo creo que va en serio. No hay remedio. Pero si empiezas lunes, no te ves con fuerzas para llegar al final. En resumen, cualquier opción es mala si lo que quieres es seguir en la playa, el chiringuito o el sofá sin mala conciencia. Para eso, habrá que esperar otros once meses. Con suerte.

