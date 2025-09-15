Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva deja 148.032,48 euros a un único jugador este domingo

El clima de odio

María José Pou

María José Pou

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:10

Lo entregó el padre. Al presunto autor del disparo que acabó con la vida de Charlie Kirk lo entregó a la policía su propio padre. ... Al parecer, según contó el gobernador de Utah, le costó convencerle de que se entregara y tuvo que pedir ayuda al párroco de la comunidad para lograrlo. Ambos, seguramente, sabían que la policía daría con él antes o después, y que era más sensato acudir voluntariamente y, más honesto consigo mismo, asumir las consecuencias de sus actos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros
  2. 2 Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
  3. 3

    Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
  4. 4 La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent y causarle lesiones muy graves
  5. 5 Mercadona estrena sección este lunes en cuatro supermercados en España
  6. 6 Varapalo para un exvalencianista tres meses después de su aventura en Inglaterra
  7. 7

    Compromís acentúa su deriva
  8. 8 Los diez pueblos más frescos de la Comunitat Valenciana para huir del calor
  9. 9 Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música
  10. 10 Un hombre muere y una mujer resulta herida grave al chocar un coche y una moto en Llíria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El clima de odio