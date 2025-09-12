Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Amarillo esperanza

María José Pou

María José Pou

Valencia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:18

Septiembre es el mes amarillo. Es el color con el que se relaciona la prevención del suicidio, vinculada a septiembre porque el día 10 es ... el escogido por la OMS para sensibilizar sobre esa realidad. Una realidad que acaba con la vida de más de 400 personas al año en la Comunidad Valenciana y por la que la asociación valenciana 'La Niña Amarilla', junto a otras 40 entidades, ha convocado mañana en Madrid una manifestación que exija más implicación en la prevención.

