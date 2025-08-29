Volver a preguntar

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

María José Pou

María José Pou

Valencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 23:28

En apenas dos meses estaremos recordando el primer año de la dana: qué se ha hecho y qué falta; qué debe cambiar; cómo evitar otra ... tragedia y en qué situación se encuentran los afectados. Todo lo demás -las dimisiones pendientes, las responsabilidades y la batalla política- debería estar en un segundo plano aunque estamos viendo, también en los incendios, que es justo lo contrario. Por eso me alegro de que los reyes visiten las zonas torturadas por el agua o el fuego. Lo vivimos aquí y lo estamos viendo ahora en Extremadura, Galicia o León. Los reyes son recibidos con aplausos y son despedidos con gratitud. Justo lo contrario a lo que sucede con los políticos. Así lo comprobamos con la atípica jornada de lluvia de barro contra las autoridades en Paiporta. Desde entonces, quienes acompañan a los reyes son los ministros, no sea que tengan que volver a sacar al presidente del gobierno a toda prisa.

