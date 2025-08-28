Compartir

Tanto si tienen razón los malpensados, como si son ciertas las razones que se arguyen para suspender el pleno del Congreso del próximo 11 de ... septiembre, el resultado no dice nada bueno de quienes promueven la medida. El PSOE asegura que es para que no coincida con la Diada, la fiesta de Cataluña, de modo que los diputados catalanes puedan estar presentes en Barcelona para la celebración de su día 'nacional'. De ser cierto, los promotores de la iniciativa tendrían que explicar a todos los españoles por qué no se hace lo mismo con las demás fiestas autonómicas. Sin ir más lejos, el año pasado no se facilitó a los diputados valencianos su presencia en los actos institucionales del 9 d'Octubre porque hubo un pleno en Madrid sobre la política migratoria del Estado con la intervención del propio presidente del Gobierno. Otra cosa es que, a partir de ahora, todos los festivos autonómicos se consideren días no laborables para sus señorías que, a este paso, acabarán reuniéndose dos o tres veces al año.

Los que ven intenciones ocultas en cualquier cosa dicen, sin embargo, que la propuesta obedece a que ese día comparece de nuevo ante el juez la mujer de Pedro Sánchez, aunque su propio abogado ha pedido la suspensión por coincidirle con otra citación en Canarias. No contentos con esa explicación, hay quien sospecha que se quiere evitar la celebración del pleno porque, al ser la Diada, es posible que los socios catalanes no acudan y el Gobierno pueda perder alguna votación, dada la mayoría tan justa que tiene en el Parlamento. A estas alturas ya no hay casi nada que pueda sorprendernos, y mucho menos que haya dos o tres lecturas posibles para las acciones de nuestros políticos. Casi preferiría que fuera verdad la excusa oficial -la Diada- aunque humille a los demás. Al menos, que no mientan ni disimulen.

