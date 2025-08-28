Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

María José Pou

María José Pou

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:15

Tanto si tienen razón los malpensados, como si son ciertas las razones que se arguyen para suspender el pleno del Congreso del próximo 11 de ... septiembre, el resultado no dice nada bueno de quienes promueven la medida. El PSOE asegura que es para que no coincida con la Diada, la fiesta de Cataluña, de modo que los diputados catalanes puedan estar presentes en Barcelona para la celebración de su día 'nacional'. De ser cierto, los promotores de la iniciativa tendrían que explicar a todos los españoles por qué no se hace lo mismo con las demás fiestas autonómicas. Sin ir más lejos, el año pasado no se facilitó a los diputados valencianos su presencia en los actos institucionales del 9 d'Octubre porque hubo un pleno en Madrid sobre la política migratoria del Estado con la intervención del propio presidente del Gobierno. Otra cosa es que, a partir de ahora, todos los festivos autonómicos se consideren días no laborables para sus señorías que, a este paso, acabarán reuniéndose dos o tres veces al año.

