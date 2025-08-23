Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

EFE

Tampoco era la 'paguita'

Mazón ha ido superando las líneas rojas que la izquierda le ponía como topes para su mandato. Llega el mes de octubre, pero su hoja de ruta sigue siendo agotar la legislatura

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Sábado, 23 de agosto 2025, 23:38

Las teorías que ha venido alentando la oposición respecto al futuro político de Carlos Mazón han ido fracasando una tras otra desde el pasado 29 ... de octubre. Primero, el president no seguiría en el cargo a la llegada de las pasadas Navidades; después, no soportaría la presión de la calle; tampoco podría aguantar en el Palau en Fallas; ni resistiría la reunión de la cumbre del PP europeo; ni podría acudir como jefe del Consell al congreso nacional del PP... La última de esas teorías, la enésima línea roja que Mazón no podría superar, era en realidad -eso se decía- la verdadera razón por la que el jefe del Consell aguantaba en el cargo. El dirigente popular estaba esperando a superar el ecuador de su mandato, allá por el mes de julio pasado, para poder garantizarse su presencia en el Consell Jurídic Consultiu (CJC). En definitiva, se vino a decir, lo que Mazón pretendía era amarrarse una 'paguita' un par de años. El convencimiento de que ese y no otro era el motivo de resistir en el cargo se extendió de tal manera que los portavoces de la izquierda lo convirtieron en una suerte de hecho indiscutible, con declaraciones en las que se daba por hecho que, llegado el día, Mazón cogería la puerta para poder cobrar del Jurídic. Ni que decir tiene que la fecha pasó, y que Mazón sigue siendo president del Consell.

