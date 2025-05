Ya no hace gracia

Compartir

José Blanco, 'Pepiño', tal y como le conocían sus íntimos en el PSOE, fue todopoderoso secretario de Organización de ese partido durante la etapa como ... líder de José Luis Rodríguez Zapatero. En una visita a Valencia, para participar en la Fiesta de la Rosa de este partido, un redactor de este periódico escribió una crónica que llevaba por título '¿Algo que celebrar?' y que hacía referencia a la contradicción que suponía para el PSPV denominar con un nombre tan festivo una trayectoria de derrotas electorales encadenadas que, por cierto, no se truncó hasta 2015 -con otra derrota que, no obstante, acabó permitiendo gobernar a Ximo Puig-. El caso es que Blanco se acordó de ese titular durante su intervención en aquel acto, tratando de explicar lo inexplicable. Llega un momento, le pasa a todos los partidos y a casi todos los dirigentes políticos, que lo que va bien, deja de ir bien. Que lo que era carisma se convierte en simpleza. Que los tropiezos que en su momento eran interpretados como gestos de naturalidad se tornan contratiempos insalvables. Que el viento, en definitiva, deja de soplar a favor y empieza a hacerlo en contra. Puede ocurrir por circunstancias muy concretas, por errores graves en la gestión que arruinan la imagen de un líder político -y tenemos ejemplos cerca-. Y puede pasar por una suma de circunstancias, por el agotamiento de un discurso o, simplemente, porque las gracias dejan de tener gracia. A Pedro Sánchez se le empieza a poner mala cara de la de verdad. Las grabaciones que han trascendido esta semana, con una militante del PSOE vinculada a Ferraz a la búsqueda de información 'sucia' del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de un fiscal anticorrupción -incluido un vídeo de carácter sexual-, recuerda mucho a aquellas operaciones de Estado de la época de Felipe González que, finalmente, fueron las que acabaron despejándole de la Moncloa. Claro que los partidos tienen a personas trabajando para hacer posible sus triunfos electorales. Y claro que no todo puede salir a la superficie, porque el olor de las las cloacas resulta difícil de soportar. Pero la extorsión y la guerra sucia son comportamientos que encajan fatal, por ejemplo, con aquella oda a la limpieza de los partidos que en 2018 hacía José Luis Ábalos para sostener la moción de censura con la que el PSOE forzó la salida de Mariano Rajoy. A Sánchez se le juntan los problemas tanto que sus comparecencias para someterse a las preguntas de los medios de comunicación son cada vez más escasas. ¡Lo que le faltaba: no poder salir a la calle y no poder comparecer ante la prensa! A Sánchez se le acumulan los frentes: la situación judicial de su mujer, la de su hermano, la del Fiscal General del Estado, el caso Koldo y ahora esa 'fontanera' que responde al nombre de Leire Díez y que, sin saberse muy bien cómo, pasó de teniente de alcalde de un pueblo cántabro a Enusa, la empresa pública dedicada al negocio de las nucleares. Y de ahí a Correos, donde ejerció de directora de Filatelia sin que constaran exactamente las razones o los elementos de su currículum que la hicieran idónea para ese puesto. Alegar, como hace Pilar Bernabé, que toda esta tormenta, toda esta sucesión de supuestos casos de corrupción, obedece a una estrategia diseñada por el PP para generar una sensación de ambiente irrespirable y de fin de etapa, puede servir para el consumo propio. Pero obvia que es exactamente asi como se acaban produciendo los cambios de mayorías sociológicas. Cuando el que cuenta los chistes deja de hacer gracia, se le puede echar la culpa al público, Pero lo más normal es cambiar al humorista.

