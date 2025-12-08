Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

No podemos perder la oportunidad

JOSÉ LUIS SANTA ISABEL*

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:07

El Gobierno de España ha dotado a los municipios sacudidos por la DANA con 1.750 millones de euros para restablecer todos los servicios municipales ... arrasados en el fatídico 29 de noviembre. Lo ha hecho ingresando directamente en la caja de los municipios las cantidades solicitadas por estos para poder recuperar la normalidad.

