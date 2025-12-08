No podemos perder la oportunidad
JOSÉ LUIS SANTA ISABEL*
Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:07
El Gobierno de España ha dotado a los municipios sacudidos por la DANA con 1.750 millones de euros para restablecer todos los servicios municipales ... arrasados en el fatídico 29 de noviembre. Lo ha hecho ingresando directamente en la caja de los municipios las cantidades solicitadas por estos para poder recuperar la normalidad.
PRESIDENTE DE FECOVAL
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión