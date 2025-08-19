Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El gallinero

Hasta la tuna cobra por bizum

Iñaki Zaragüeta

Martes, 19 de agosto 2025, 23:48

Más que sorpresa, que también, me causó risa ver cómo el cobrador de la tuna, el de la pandereta, en el momento de recaudar, apretaba ... a los comensales carentes de efectivo hasta facilitarles el pago por bizum. Y así cayeron los remisos en l'Esbardal de Moraira. Quizá sea ya un sistema generalizado entre las rondas universitarias, pero nosotros era la primera vez que lo contemplábamos. Mereció la pena escuchar la ingeniosa prédica del tuno ¡qué bien elegida la palabra! para convencer y lograr la trasferencia telefónica.

