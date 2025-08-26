Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tan sólo frustración

Iñaki Zaragüeta

Iñaki Zaragüeta

Martes, 26 de agosto 2025, 23:21

Los incendios que han devastado parte de nuestro país me han provocado amargura y, de cara al futuro, frustración. No sólo por las llamas que ... arrasaron montes, casas y alguna vida, sino por lo que vino después: la bronca política. Abro los periódicos, enciendo la televisión o escucho la radio, y encuentro como conclusión principal, no la tragedia de las familias que lo han perdido todo, sino el enfrentamiento entre el Gobierno y el Partido Popular. Una especie de duelo retórico mientras, en paralelo, cientos de conciudadanos se preguntan cómo reconstruir su vida sobre cenizas. Y me pregunto, con cierta ingenuidad, ¿cuál es el proyecto de Pedro Sánchez y su Gobierno para prevenir el descenso de los incendios y de sus devastadoras consecuencias? El problema no desaparecerá, cada verano volverá con la misma crudeza y el cambio climático hará las cosas aún más difíciles. Sin embargo, no veo un plan claro, un proyecto integral que permita confiar en que estaremos mejor preparados. Veo, en cambio, discursos grandilocuentes, reproches y mucha pose.

