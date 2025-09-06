Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Puig en la política valenciana

Lanza un ataque implacable a la yugular de Mazón

Iñaki Zaragüeta

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:02

El expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, no abandona la cosa valenciana. Lo demostró con su tajo implacable a la yugular política de su homólogo, ... Carlos Mazón, al afirmar: «¿Cómo puede dormir por las noches tras su actuación con motivo de la dana del 29-O?». La verdad, me sorprendió esta propuesta de titular impactante, periodístico, en la entrevista realizada por Bernardo Gúzman, al preguntarle si debería dimitir el actual jefe del Gobierno valenciano.

