Puig en la política valenciana

El expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, no abandona la cosa valenciana. Lo demostró con su tajo implacable a la yugular política de su homólogo, ... Carlos Mazón, al afirmar: «¿Cómo puede dormir por las noches tras su actuación con motivo de la dana del 29-O?». La verdad, me sorprendió esta propuesta de titular impactante, periodístico, en la entrevista realizada por Bernardo Gúzman, al preguntarle si debería dimitir el actual jefe del Gobierno valenciano.

Me rxtrañó porque, como inquilino del Palau al menos, su talante se caracterizó por la inclinación a la conciliación. Además, no se contentó con tan tajante respuesta ya que agregó: «Yo no podía dormir en las noches del Covid habiendo hecho todo lo que estaba en nuestras manos». El asombro se agrandó porque acudí con cierto escepticismo a la convocatoria de la cadena Ser respecto a la posibilidad de cierta conmoción informativa. No fue así y la profesionalidad del prestigioso periodista logró la atención de todos. «No hubo asunción -puntualizó el expresidente- de responsabilidades a todos los niveles. Yo suspendí las clases, una comida y toda mi agenda para trasladarme a Orihuela cuando fue afectada por otra dana. No fue nada extraordinario por mi parte. Hice lo que tenía que hacer».

Convendremos que tales aseveraciones corresponden a alguien que no deja de interesarse por la contienda política a pesar de encontrarse a 2.000 kilómetros de nuestra Comunidad. Un puesto relevante y, por qué no, de cierta comodidad. Un cargo, el de embajador de España en la OCDE, tan apetecible, que para sí lo quisieran un gran número de exaltos cargos. He de decir que mi extrañeza no es una crítica. Simplemente fue algo inesperado. Puig está en su derecho de referirse a los vaivenes de la cosa pública de nuestra tierra.

En su favor al respecto, también repartió estopa, aunque en esta ocasión un poco más veladamente, a la labor realizada por la actual líder del PSPV y también ministra, Diana Morant: «Lo importante para el partido es crear una alternativa al Gobierno del PPCV, que defienda y se compenetre con los intereses de la sociedad». Evidentemente se entendía que no lo estaba cumpliendo su sucesora. Desde luego, agrego yo, no es el caso de Morant, que se caracteriza precisamente por todo lo contrario, por la defensa de los mandatos de Pedro Sánchez aunque nos perjudiquen. Pero de ello me ocuparé en próximo gallinero.

Por añadir una tercera impresión y como colofón a estas líneas, Puig hasta tuvo un momento de ingenio al decidirse por ser reconocido dentro del PSPV como un «Jarrón Ximo» como contestación a la sugerencia de Bernardo si le gustaría ser un «jarrón chino» en la organización socialista valenciana. Así es la vida.