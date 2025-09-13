Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja un nuevo millonario en España este viernes

Liderazgo poco edificante

La Comunidad encabeza el ranking de las bajas laborales

Iñaki Zaragüeta

Iñaki Zaragüeta

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:07

Me ha sorprendido que los trabajadores valencianos encabecen el ranking de los que más tiempo permanecen de baja laboral en España. Una situación que choca ... con una imagen muy arraigada: la del valenciano como profesional incansable, creativo y emprendedor, capaz de abrir mercados y generar oportunidades a base de esfuerzo. Así lo demuestra nuestra historia exportadora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio afecta a una empresa de Albuixech y provoca una gran columna de humo
  2. 2

    El Ayuntamiento reciclará los maceteros de Ribó y los trasladará a las colonias de gatos
  3. 3

    La ruta gastronómica de Carlos Herrera por la Comunitat
  4. 4 El reasfaltado vuelve a la Pista de Silla y cortará el acceso a Valencia
  5. 5 Ed Sheeran y Suede se apuntan al Roig Arena
  6. 6

    Mazón pone fecha a la remodelación de su Consell: el 5 de noviembre, el día después de la salida de Gan Pampols
  7. 7

    El inicio de curso en la Comunitat empieza con 3.600 bajas de profesores
  8. 8

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  9. 9

    El Roig Arena se vuelve a vestir de largo: Camilo abre la temporada de conciertos
  10. 10

    Gan Pampols, en su cuenta atrás

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Liderazgo poco edificante