El fracaso de Diana Morant

La inquebrantable adhesión a Sánchez es contradictoria con la defensa de los valencianos

Iñaki Zaragüeta

Iñaki Zaragüeta

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:07

Se sabía el destino de Diana Morant, el fracaso. Simultanear un Ministerio con la secretaría general del PSPV en las actuales circunstancias emerge como una ... contradicción. La inquebrantable adhesión exigida por Pedro Sánchez a su persona y a sus obras está en total discordancia con la defensa de los intereses de nuestra Comunitat. Así se han encargado de demostrárselo los hechos.

