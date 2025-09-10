El fracaso de Diana Morant

Se sabía el destino de Diana Morant, el fracaso. Simultanear un Ministerio con la secretaría general del PSPV en las actuales circunstancias emerge como una ... contradicción. La inquebrantable adhesión exigida por Pedro Sánchez a su persona y a sus obras está en total discordancia con la defensa de los intereses de nuestra Comunitat. Así se han encargado de demostrárselo los hechos.

Vistas las jugadas orgánicas de Sánchez, reconozco mi incapacidad para desvelarlas. No sé qué se lleva entre manos, pero me resulta un poco extraño enviar a algunos miembros de su guardia pretoriana -Óscar López, Machus Montero, Pilar Alegría, Morant...- a batirse con los pesos pesados del PP con la derrota casi asegurada, a no ser que ante la inviabilidad de alcanzar su proyecto de perpetuarse en el poder, haya optado como corresponde a su psicopatía por el «tras de mí, el diluvio, tierra quemada» y despreocuparse absolutamente de las nefastas consecuencias de su hégira para el PSOE y, lo que es peor, para España.

Respecto a lo que afecta a los valencianos, no hay día que Morant no deje clara su membresía monclovita. Antes el Gobierno que los valencianos. Cuando no es la financiación, es la inmigración. Y si no, la lengua. Sus declaraciones no dejan duda. Su prioridad ni siquiera es el Ministerio ¿qué ha hecho por las Universidades, por la Ciencia o por la Tecnología? Su prioridad se centra en lavar, en defender, en la zalema a Pedro Sánchez desde la bicoca de un Ministerio.

La conocemos por aquella contradicción de ofrecerse a Mazón para aprobar los Presupuestos y, a las 24 horas, desgañitarse con la petición de elecciones. Le da igual conminar al presidente de la Generalitat a aceptar la decisión del Gobierno respecto a los menores inmigrantes sin tener en cuenta la justicia de la misma, que defender la quita de parte de la deuda en una operación diseñada exclusivamente por la exigencia de los independentistas catalanes.

No se le caen los anillos al declarar «el modelo de financiación que necesita la Comunitat Valenciana es que salga Mazón por la puerta y que entre una socialista». ¡Pero si ha estado un socialista durante ocho años y no se ha conseguido nada! Tampoco le dolieron prendas al proclamar la falsedad de que los ERTE los inventó Sánchez por el COVID.

Si todo eso juega en su contra, nada le favorece el ninguneo del Gobierno en la reconstrucción por la dana. Como escribía hace unos días Ferriol en LAS PROVINCIAS «la falta de empuje con la que el Gobierno de Sánchez viene apoyando la reconstrucción, la lentitud en la llegada de ayudas a los damnificados, el retraso en la reposición de infraestructuras o la habilitación de las nuevas...». Así es la vida.