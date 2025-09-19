Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Demasiadas víctimas

Algo se debe hacer para frenar la sangría de muertos por calor

Iñaki Zaragüeta

Iñaki Zaragüeta

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:39

Todos lo hemos padecido. Me refiero al verano abrasador. Pero quizá se nos pasa por alto el aumento de muertes en España por esta causa. ... Sólo en agosto se produjeron 2.177 fallecidos, cifra ya trágica que queda agravada por el incremento del 71,3% respecto al mismo período de 2024. El guarismo se eleva a 3.644 desde primeros de junio, un 84,3% más que el año anterior. Son cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad. La impresión que uno tiene al conocerlas, en opinión de mi amigo Rogelio que me hace reflexionar sobre ello, se centra en una especie de fatalismo. «Nada podemos hacer más allá del aire acondicionado. Es una especie de condena que seguramente se incrementará en los próximos años si esta calina sigue creciendo». No me conformo. Pienso que, pese al cambio climático y sus efectos (olas de calor más frecuentes y prolongadas), tienen que existir márgenes de acción tanto desde la Administración como desde cada uno de nosotros para mitigar tan terribles consecuencias. Por nuestra parte, existen algunas bastante evidentes, dictaminadas universalmente por los dermatólogos y a las que no obedecemos por aquello de las modas. Debemos huir de la exposición al sol y altas temperaturas en las horas centrales del día, uso de cremas protectoras o hidratarse mucho, usar ropa ligera, protector solar, hidratarse mucho. Y por supuesto el aire acondicionado, los ventiladores y buscar la sombra.

lasprovincias Demasiadas víctimas